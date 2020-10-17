نبيل الحلفاوي: تحقيق الأهلي نتيجة إيجابية أمام الوداد في النهائي أسهل أيا كان المنافس

علق الفنان نبيل الحلفاوي على مباراة الأهلي والوداد في دور ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.









وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏ماتش النهارده هو الأهم على الإطلاق.. لو الأهلي عدى منه بفوز أو تعادل أو بفارق هدف واحد.. لن يفرط في الكأس بعون الله.النهائي سيكون أسهل أيا كان المنافس".





ويلتقي الأهلي مع نظيره الوداد المغربي بعد دقائق في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة ــ الثامنة بتوقيت المغرب ــ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.









وعقد محمود الخطيب رئيس الأهلي جلسه مع لاعبيه خلال الساعات الأخيرة قبل تلك المباراة طالب فيها باللعب لأسم ناديهم وجماهيرهم التي تحلم بحسم هذا اللقب الغائب منذ عام 2013، وقال بيبو خلال تلك الجلسة أنه يدرك حجم الصعوبات التي تحيط بالفريق ولكنها لن تكون أكثر من توقف النشاط الرياضي في عامي 2012 و 2013 والذي نجح فيها النادي بحصد اللقب .





وأضاف أنه يثق بلا حدود في قدرة وإمكانيات اللاعبين والجهاز الفني علي عبور عقبة الوداد والتأهل للنهائي ، فيما طالب بيستو موسيماني من لاعبيه باللعب بتوازن شديد والإلتزام بالتعليمات الفنية وإستغلال أنصاف الفرص، وقال موسيماني خلال المحاضرة الأخيرة أن تلك المباريات قد لا تشهد سوي فرص نادرة لذا فأنه يجب إستغلال أي شئ لخطف هدف مبكر.





فيما تسود حالة من الترقب والحذر داخل البعثة الحمراء بالدار البيضاء تخوفًا من التحكيم وما يتردد عن وعود بمنح البطولة للوداد بعهد احداث النسخة الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا.





علي الجانب الأخر،يطمح الوداد لمصالحة جماهيره ورسم البسمة مرة أخرى على وجوهها، بعد خيبة الأمل التي لحقت بها عقب خسارته لقب الدوري المغربي يوم الأحد الماضي، بعدما حل في المركز الثاني بترتيب المسابقة، بفارق نقطة وحيدة خلف غريمه التقليدي الرجاء الفائز بالبطولة.











