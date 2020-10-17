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رياضة

الشناوي يمنع الوداد من تسجيل هدف التعادل ويتصدى لركلة جزاء

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:50 م
الشناوي
الشناوي
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عمرو ابوبكر
أهدر الوداد تسجيل هدف التعادل للوداد المغربي عن طريق ركلة جزاء في مرمى الأهلي من ركلة جزاء.

ويواجه الأهلي منافسه الوداد المغربي، في المباراة التي تقام على ملعب استاد محمد الخامس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري ابطال افريقيا.

وحصل الوداد على ركلة جزاء بعد تدخل محمد الشناوي مع أحد لاعبي الوداد في الدقيقة 39، وأطلق حكم المباراة صافرته واحتسبها ركلة جزاء.

واستدعى حكام ال VAR حكم الساحة جاني سيكازوي للتأكد من احتساب ركلة جزاء لصالح الوداد.

وقرر حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء صحيحة على الأهلي تسبب فيها محمد الشناوي حارس المرمى في الدقيقة 39.

وسدد لاعب الوداد ركلة الجزاء ولكن تصدى لها الشناوي ببراعة لترتد داخل منطقة الجزاء ويسددها لاعب آخر وتعود للشناوي بين يديه.

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