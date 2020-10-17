AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لميس الحديدي تمازح عماد الدين حسين: اوعى الحصانة تغيرك

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:54 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
علق  الكاتب الصحفي عماد الدين حسين على تعيينه في مجلس الشيوخ مازحًا "  دلوقتي في البلد بيقلولي يا لورد" ومازحته الاعلامية لميس  الحديدي  قائلة " إوعى الحصانة تغيرك علينا ياعماد " فرد الكاتب في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"قائلًا  " الحصانة بمفهوم الشارع المترسخ مش هيحصل إن شاء الله".

وإستطرد  حسين قائلًا "بدات عمليات إستخراج كارنيهات الاعضاء وكنت العضو الثاني ممن تسلموا  كارنيه العضوية نظرًا لكون القرار الجمهوري صدر في الساعه الخامسة مساء وكان من الصعب ان يحضر الجميع للحصول على  الكارنيه الخاص بهم اليوم وستسكتمل غدًا   لكن مع ذلك مسموح للمعينين  حضور الجلسة الاجرائية قبل تسلم عضوياتهم".

وكشف حسين  في مداخلته عن مراسم تطبق لاول مرة قائلًا " القاعة التي تعقد  فيها الجلسة الاجرائية ربما  لا تستوعب  كامل الاعضاء وسوف يحضر الاعضاء في القاعة ومن يزيد في الشرفات.. ولاول مرة يطبق تقليد جديد يقضي بان يكون جلوس الاعضاء باولوية السن بحيث يكون كل مقعد للاعضاء  ممهورًا برقم العضوية وبالتالي لن يكون هناك تزاحم  تطبيقا للاجراءات  الاحترازية ".
 

وتابع قائلًا  " غدا ًالجلسة ستبدأ في تمام 12 ظهرا جلسة إجرائية فقط  لاداء اليمين وسيتم النداء على كل عضو لقسم اليمين  وأتوقع أن تكون الجلسة طويلة  نظرًا لان عدد أعضاء غرفة الشيوخ يبلغ نحو 300 عضو ويعقب ذلك  إنتخاب رئيس المجلس والوكيلين  ثم ترفع الجلسات أربعين يومًا حتى يتم تحديد لجنة تضع لائحة خاصة بمجلس الشيوخ ".


كاشفًا أن جلسة الغد تدار مؤقنا بلائحة مجلس النواب  حتى يتم الانتهاء من اللائحة الخاصة بغرفة مجلس الشيوخ وخلال مدة الاربعين يومًا التي تشهد تعطيلًا للجلسات سيتم الانتهاء من اللجان ووضع اللائحة الداخلية  للغرفة بالاضافة لكون  الفترة القادمة ستتزامن مع عقد إنتخابات مجلس النواب ومن ثم رؤي أن يتم إجراء الجلسات حتى يتفرغ بعض الاعضاء  لمساعدة زملائهم المرشحين لمجلس النواب" .
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمين عام مجلس الشيوخ: جلسة حلف اليمين تنعقد فى الخميس الأول من أكتوبر برئاسة أكبر الأعضاء سنا

يترأسها أكبر الأعضاء سنًا .. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ

شاهد .. اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ تتفقد المبنى الرئيسى

بعد دعوة الرئيس السيسي مجلس الشيوخ للانعقاد 18 أكتوبر.. ننشر تفاصيل الجلسة الافتتاحية

القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ: جاهزون لانعقاد الجلسة الافتتاحية

أمين الشيوخ: اللواء جلال هريدي يترأس جلسة المجلس الإجرائية

ترشيحاتنا

30 دقيقة.. الأهلي يواصل الهجوم ويبحث عن الهدف الثاني والوداد يسعى للتعديل

رئيس سوابق.. هل يخرج ترامب من البيت الأبيض إلى السجن إذا خسر الانتخابات؟

أخبار الفن| القبض على نجمة شهيرة بسبب المخدرات.. وأشرف زكي يتقدم باستقالته من نقابة الممثلين

خسرت وزنها وتغيرت ملامحها.. قصة مرض بسمة وهبة الغامض

أشرف صبحي : الرياضة المصرية لن تقف على فرد ومصر أكبر من الجميع

هاف ستومك.. ابنة عمرو دياب كنزى فى إطلالة كاجوال

AdvertisementS

ترامب يعيد نشر تغريدة: أسامة بن لادن حي والمقتول مجرد بديل

أخبار الفن| القبض على نجمة شهيرة بسبب المخدرات.. وأشرف زكي يتقدم باستقالته من نقابة الممثلين

مفيش استقبال خاص لـ محمد صلاح.. محمد بركات: الأجهزة الفنية للمنتخبات متعاونة في انضمام اللاعبين

الفتوى والتشريع عن عزل رئيس الزمالك: لا يجوز إبداء الرأي في نزاع معروض على القضاء

حسام حسن يعلن عن الجهاز المعاون في قيادة الاتحاد السكندري

إصابة لاعبين بكورونا.. كارثة في الرجاء قبل مواجهة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

شاهد أول رد فعل لـ تركي آل الشيخ بعد هدف قفشة فى الوداد المغربي

بعد طلاقها من عمرو دياب.. زينة عاشور تثير الجدل بارتباطها مجددًا

النجوم والمخدرات.. ضبط نجمة شهيرة واتهام آخرين بالتعاطي والاتجار.. ووفاة فنانة بجرعة زائدة

مصادر: الشباب والرياضة تستفتي مجلس الدولة بشأن إيقاف مرتضى منصور من اللجنة الأولمبية

الأهلي يباغت الوداد بهدف أول بتوقيع مجدي قفشة ..فيديو

في 24 ساعة.. ننشر تفاصيل فتوى مجلس الدولة لـ مرتضى منصور.. مستندات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية.. 5 أطعمة تعالج قرحة المعدة في دقائق

تشبه المكوك الفضائي.. مواصفات لوسيد إير 2022 lucid air الكهربائية بالكامل.. صور

بمكياج جذاب.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها رفقة زوجها