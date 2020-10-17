لميس الحديدي تمازح عماد الدين حسين: اوعى الحصانة تغيرك

علق الكاتب الصحفي عماد الدين حسين على تعيينه في مجلس الشيوخ مازحًا " دلوقتي في البلد بيقلولي يا لورد" ومازحته الاعلامية لميس الحديدي قائلة " إوعى الحصانة تغيرك علينا ياعماد " فرد الكاتب في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"قائلًا " الحصانة بمفهوم الشارع المترسخ مش هيحصل إن شاء الله".





وإستطرد حسين قائلًا "بدات عمليات إستخراج كارنيهات الاعضاء وكنت العضو الثاني ممن تسلموا كارنيه العضوية نظرًا لكون القرار الجمهوري صدر في الساعه الخامسة مساء وكان من الصعب ان يحضر الجميع للحصول على الكارنيه الخاص بهم اليوم وستسكتمل غدًا لكن مع ذلك مسموح للمعينين حضور الجلسة الاجرائية قبل تسلم عضوياتهم".





وكشف حسين في مداخلته عن مراسم تطبق لاول مرة قائلًا " القاعة التي تعقد فيها الجلسة الاجرائية ربما لا تستوعب كامل الاعضاء وسوف يحضر الاعضاء في القاعة ومن يزيد في الشرفات.. ولاول مرة يطبق تقليد جديد يقضي بان يكون جلوس الاعضاء باولوية السن بحيث يكون كل مقعد للاعضاء ممهورًا برقم العضوية وبالتالي لن يكون هناك تزاحم تطبيقا للاجراءات الاحترازية ".





وتابع قائلًا " غدا ًالجلسة ستبدأ في تمام 12 ظهرا جلسة إجرائية فقط لاداء اليمين وسيتم النداء على كل عضو لقسم اليمين وأتوقع أن تكون الجلسة طويلة نظرًا لان عدد أعضاء غرفة الشيوخ يبلغ نحو 300 عضو ويعقب ذلك إنتخاب رئيس المجلس والوكيلين ثم ترفع الجلسات أربعين يومًا حتى يتم تحديد لجنة تضع لائحة خاصة بمجلس الشيوخ ".









كاشفًا أن جلسة الغد تدار مؤقنا بلائحة مجلس النواب حتى يتم الانتهاء من اللائحة الخاصة بغرفة مجلس الشيوخ وخلال مدة الاربعين يومًا التي تشهد تعطيلًا للجلسات سيتم الانتهاء من اللجان ووضع اللائحة الداخلية للغرفة بالاضافة لكون الفترة القادمة ستتزامن مع عقد إنتخابات مجلس النواب ومن ثم رؤي أن يتم إجراء الجلسات حتى يتفرغ بعض الاعضاء لمساعدة زملائهم المرشحين لمجلس النواب" .