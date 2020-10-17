يدعم مستويات ضغط الدم.. فوائد لا حصر لها لتناول ثمرة الأفوكادو

يعد الأفوكادو ثمرة فريدة من نوعها إلى حد ما، وفي حين أن معظم الفاكهة تتكون أساسًا من الكربوهيدرات ، فإن الأفوكادو غني بالدهون الصحية، وتظهر العديد من الدراسات أن لها فوائد صحية قوية.
وفيما يلي ابرز الفوائد الصحية للأفوكادو طبقًا لما قدمه موقع "healthline"...
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البوتاسيوم معدن مهم لا يحصل عليه معظم الناس. يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية جدًا من البوتاسيوم ، والذي يجب أن يدعم مستويات ضغط الدم الصحية.
يحتوي زيت الأفوكادو وزيت الأفوكادو على نسبة عالية من حمض الأوليك الأحادي غير المشبع ، وهو حمض دهني صحي للقلب يُعتقد أنه أحد الأسباب الرئيسية للفوائد الصحية لزيت الزيتون.
يميل الأفوكادو إلى أن يكون غني بالألياف، حوالي 7٪ من الوزن ، وهي نسبة عالية جدًا مقارنة بمعظم الأطعمة الأخرى، قد يكون للألياف فوائد مهمة لفقدان الوزن وصحة التمثيل الغذائي.
أظهرت العديد من الدراسات أن تناول الأفوكادو يمكن أن يحسن عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل الكوليسترول الكلي ، "الضار" والكوليسترول الحميد "الجيد" ، وكذلك الدهون الثلاثية في الدم.
وجدت إحدى الدراسات الاستقصائية الغذائية أن الأشخاص الذين تناولوا الأفوكادو لديهم كمية أكبر بكثير من العناصر الغذائية وخطر أقل للإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي.