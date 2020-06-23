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مرأة

لعلاج مشاكل البشرة في الصيف جربي ماسك الأفوكادو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 01:56 م
اسماء محمد
تتعرض البشرة فى الصيف لعدد كبير من المشاكل نتيجة الحرارة والجفاف مما يجعلها تحتاج إلى الترطيب للوقاية من التجاعيد وفقدان النضارة.

ويعد ماسك الأفوكادو حلا مثاليا للمشاكل التى تظهر فى الصيف فهو يحتوى على خصائص ملينة ممتازة في حين أنها مضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات في زيت شجرة الشاي تحافظ على الوجه وبعيدة البكتيريا الضارة ومنع التجاعيد.

ونقدم إليكم خطوات عمل ماسك الأفوكادو لعلاج مشاكل البشرة فى الصيف وفقا لما ذكره موقع بولد سكاى.

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ملعقة كبيرة عسل 
حبة أفوكادو ناضجة 
3قطرات زيت شجرة الشاي 

طريقة عمل الماسك والاستخدام:
-اهرسى الأفوكادو في وعاء جيدا ثم ضعى العسل وزيت شجرة الشاي حتى تحصلى على عجينة ناعمة جدا. 
-ضعى المعجون على الوجه والرقبة وانتظرى حتى يجف المعجون واغسليه بماء الصنبور.
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