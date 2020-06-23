لعلاج مشاكل البشرة في الصيف جربي ماسك الأفوكادو

تتعرض البشرة فى الصيف لعدد كبير من المشاكل نتيجة الحرارة والجفاف مما يجعلها تحتاج إلى الترطيب للوقاية من التجاعيد وفقدان النضارة.





ويعد ماسك الأفوكادو حلا مثاليا للمشاكل التى تظهر فى الصيف فهو يحتوى على خصائص ملينة ممتازة في حين أنها مضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات في زيت شجرة الشاي تحافظ على الوجه وبعيدة البكتيريا الضارة ومنع التجاعيد.





ونقدم إليكم خطوات عمل ماسك الأفوكادو لعلاج مشاكل البشرة فى الصيف وفقا لما ذكره موقع بولد سكاى.





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ملعقة كبيرة عسل

حبة أفوكادو ناضجة

3قطرات زيت شجرة الشاي





طريقة عمل الماسك والاستخدام:

-اهرسى الأفوكادو في وعاء جيدا ثم ضعى العسل وزيت شجرة الشاي حتى تحصلى على عجينة ناعمة جدا.