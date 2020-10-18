تطوير كفاءة العاملين بالمحليات.. الوزارة: استحداث دورات جديدة تعزز من أدائهم.. زيادة عدد المتدربين كل عام.. وتطوير المحتوى الدراسى ليواكب الأساليب الحديثة

التنمية المحلية:

تطبيق سياسات تمكين متدربي الدورات في محافظاتهم عن طريق التنسيق مع قيادات المحافظات

إدخال برامج تخصصية جديدة لتنمية مهارات وخبرات قيادات العمل التنفيذي

تكريم أوائل الدورات لتحفيزهم على الاستمرار في التفوق

توجيه جانب من الدورات للإدارات والوحدات المستحدثة على الهيكل التنظيمي للمحافظات









تهتم وزارة التنمية المحلية والقيادة السياسية بتنمية مهارات العاملين بالمحليات ورفع كفاءتهم، واتخذت الوزارة، منذ تولى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية خطوات واسعة ومتقدمة في تدريب العاملين بالمحليات على كافة المستويات وتفعيل مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة ،وسنسرد فيما يلي، جهود الوزارة في تطوير كفاءة العاملين بالمحليات.





ويظهر دور وزارة التنمية المحلية في تنميه قدرات العاملين بالإدارة المحلية وبناء وتأهيل صف قيادي ثاني وتحقيق توجهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذ استراتيجية مصر 2030 وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في تنفيذ خطة الدولة لبناء الإنسان المصري بأسلوب علمي لتطوير الإدارة المحلية.





وتعد عملية تطوير الإدارة المحلية من أصعب التحديات التي تواجه الدولة كونها تتطلب تغييرًا جوهريًا في طريقة عمل أجهزة الدولة على المستوى المركزي والمحلى وفى ثقافة القائمين عليها وأسلوب تعاملهم مع المواطنين والتي تعنى أن الأهداف التي ينشدها نظام اللامركزية لن تتحقق إلا بربط العمل في الإدارة المحلية وكافة مؤسسات الدولة وأنها لا تتوقف عند تعديل التشريعات القائمة أو إعطاء مزيد من الصلاحيات للمحليات أو تطوير دورات العمل (أهميه العنصر البشري في التطوير.





-التدريب ورفع كفاءة العاملين بالمحليات - ما تم في خطه عام 2018 / 2019:





تنفيذ بعض دورات التوعية لنشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد للعاملين بالمحافظات وكذلك عدد من الدورات لتنميه المهارات السلوكية الوظيفية لقيادات العمل المحلي ودورة تمكين قيادات العمل التنفيذي النسائية بالمحافظات.





إدخال برامج تخصصية جديدة لتنمية مهارات وخبرات قيادات العمل التنفيذي بالمحافظات (رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ونواب المراكز وسكرتيري مجالس المدن والأحياء، ورؤساء الوحدات القروية في مجال الشئون الهندسية، الشئون المالية، شئون العاملين والشئون القانونية وغيرها من مجالات العمل الرئيسية والمساعدة).





بعد توقف قرابة 3 سنوات عن التدريب تم تنفيذ 138دورة تدريبيه وورشه عمل لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، استفاد منها 4500 متدرب بالإدارات المختلفة بالمحافظات وعلى كافة المستويات التنظيمية الإدارية والجغرافية (بزيادة نسبه 50% عن متوسط السنوات السابقة) بإجمالي 670 يوم تدريبي (بمعدل 6 ساعات تدريب يوميا.





من ابرز الدورات التدريبية التي تم تنفيذها دورات إدارة المشروعات PMP : إعداد المدربين TOT , اللغة الانجليزية , مهارات استخدام الحاسب , استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS في المتغيرات المكانية واسترداد وتقنين أراضي الدولة , تكافؤ الفرص ,التميز المؤسسي ,تمكين القيادات التنفيذية النسائية ,إدارات التنظيم والإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية وخدمه المواطنين , وكافه الإدارات بالوحدات المحلية وإعداد قادة المستقبل.





ويتم تطبيق الأساليب الحديثة في إدارة الاجتماعات وورش العمل (النظام الأوروبي والأمريكي في العصف الذهني) من خلال مناقشات مجموعات العمل المصغرة وعرض الأفكار ونقدها وتطويرها (مدير جلسة / مدير ورشة / موثق ورشة / محاضر تفاعلي).





تطبيق سياسات تمكين متدربي الدورات في محافظاتهم عن طريق التنسيق مع قيادات المحافظات وعقد ورش عمل مركزية ومحلية لهم مع عناصر منظومة العمل المتعلقة بهم في منظومة التدريب وبناء القدرات وترشيح المتميزين منهم لتولي مناصب قياديه بمحافظاتهم





تنظيم عدد من المحاضرات التثقيفية للمتدربين المسائية بغرض تنمية الشعور بالولاء والانتماء ومعالجة السلوكيات الخاطئة وتنمية القدرات القيادية وزيادة الوعي بما تقدمه الدولة ومشروعاتها.





تنظيم حفل أسبوعي (في نهاية التدريب) لكل المتدربين الموجودين بالمركز لتبادل النقاشات حول سبل تطوير جهات عمل المتدربين ونشر المعرفة مع زملائهم في العمل والتركيز على العائد من التدريب وتأصيل مبادئ التعلم الذاتي وإدارة المعرفة لديهم.





تكريم أوائل الدورات لتحفيزهم على الاستمرار في التفوق بالإضافة إلى تنمية شعور المشاركة المجتمعية لديهم تجاه المجتمع المحيط بهم أو بجهة عملهم أو مركز تدريب سقارة نفسه.





زيادة مساحة التواصل بين المتدربين ومع فريق إدارة مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة من خلال تفعيل استخدام صفحة المركز على الفيس بوك وإنشاء وإدارة مجموعات الواتس آب لتبادل المعارف والخبرات وتقديم الاستشارات الفنية والتخصصية (400% زيادة في عدد المشتركين خلال سنه).





تنظيم رحلة أسبوعية للمتدربين لزيارة المنطقة الاثريه بسقارة لتعريف بالمنطقة بها وبتاريخها القديم.





وفى عام 2019 -2020؛ تم عقد أكثر من ورشه عمل قبل بداية الخطة مع مديري الموارد البشرية والتدريب بالمحافظات للتدريب على آليات تحديد الاحتياجات التدريبية وقياس فجوه المهارات للعاملين وكيفيه قياس العائد من التدريب وصولا لوضع الخطة التدريبية لمركز سقارة ومراكز تدريب المحافظات.





التخطيط لتنفيذ 137دورة تدريبيه وورشه عمل يستفيد منها 8700 متدرب بالإدارات المختلفة بالمحافظات وعلى كافة المستويات التنظيمية (بنسبه زيادة 100 % عن العام السابق) خلال 42 أسبوع تدريبي بإجمالي 761يوما تدريبيا من خلال 7600 ساعة تدريب (بمعدل 9 ساعات تدريب).





بلغت الحقائب الجديدة بالخطة 50 حقيبة (منها 15 حقيبة بالتعاون مع المنظمات الدولية) لتواكب احتياجات المحافظات والتطورات على ساحة المحليات بالإضافة إلى 10 دورات لتدريب الكوادر الإفريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي (60% تحديث في محتوى الدولات).





ابرز ما تم مراعاته عند وضع الخطة (المحددات العامة):





تلبيه أكبر نسبه ممكنه من الاحتياجات التدريبية الواردة من المحافظات.





زيادة عدد المتدربين في كل دورة وزيادة عدد الإدارات المستهدفة بالتدريب.





زيادة عدد ساعات التدريب واستخدام الفترة المسائية في التدريب (ورش عمل تطبيقية وعملية / التدريب التفاعلي والتطبيق العملي للمحتوى / محاضرات تحفيزية وتنميه مهارات سلوكية ومهارات الاتصال).





توجيه جانب من الدورات للإدارات والوحدات المستحدثة على الهيكل التنظيمي للمحافظات (حقوق الإنسان / تكافؤ الفرص / ذوي الاحتياجات الخاصة / التحول الرقمي / المتغيرات المكانية / المسائلة والمشاركة المجتمعية / التخطيط الاستراتيجي / تنميه الموارد البشرية).





وضع شروط للترشح للدورات تضمن استفادة جميع العاملين في الوحدات المحلية القروية وفى المراكز والمدن والأحياء من الدورات (النزول لأقل مستوى جغرافي ممكن) وضمان ملائمة المتدرب لطبيعة وتخصص موضوع الدورة وطبيعة عمله (70% على الأقل من المتدربين من خارج ديوان عام المحافظة).





تحديث سجل المدربين والنزول بالأعمار السنية للمدربين وزيادة مساحة الاستعانة بكوادر متميزة من المحافظات ومن خريجي سقارة في دورات إعداد المدربين وقادة المستقبل كمدربين في الخطة.





ابرز ما تم مراعاته عند وضع الخطة (المحددات العامة):





تطوير اختبارات تحديد المستوى للمرشحين لدورات الـ TOT وقادة المستقبل وميكنتها على الحاسب الالي واشتمالها لأول مرة على أسئلة لقياس مهارات المرشح في استخدام الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية والذكاء والمعلومات العامة والسلوكيات ومهارات التواصل مع الآخرين وتشكيل لجان المقابلة الشخصية بهدف الارتقاء بمستوى اختيار المتدربين المناسبين لهذه الدورات.





نشر خطة التدريب بأكثر من وسيلة لضمان وصولها لجميع العاملين في الإدارة المحلية وحتى مستوى القرية وتعظيم دور الموارد البشرية في المحافظات في حسن اختيار المرشحين.



