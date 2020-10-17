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مرأة

بعد إثارتها الجدل حول ارتباطها مجددا..10 صور لطليقة عمرو دياب

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:33 م
صدى البلد
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رنا عصمت

أثارت زينة عاشور -مُطلقة الفنان عمرو دياب وأم أبنائه- الجدل عبر حسابها الشخصي بتطبيق الصور انستجرام،  بعد منشورها الأخير، الذي كتبت فيه بـ الإنجليزية: «هناك تخاطر بين القلوب»، وأشارت برمز القلب في التعليقات. 

وفور قيام زينة عاشور، بمشاركة المنشور الأخير عبر انستجرام، تساءل متابعوها عن إرتباطها عاطفيًا، ومصادفتها قصة حب جديدة بعد انفصالها عن عمرو دياب، الذي يعيش حبًا جديدًا مع الفنانة دينا الشربيني، لكن «زينة» لم تجب بالتأكيد أو النفي.

وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعة صور لطليقة الفنان عمرو دياب.

يذكر أن عمرو دياب متزوج حاليا وبشكل رسمي من دينا الشربيني، دون تصريح علني لأي منهما، وسبق له الزواج مرتين، الأولى هي الفنانة شيرين رضا التي أنجبت له ابنته الأولى نور، ثم طلقا، قبل أن يتزوج مرة ثانية من السعودية زينة عاشور التي أنجب منها 3 أبناء هم "كنزي" و"عبدالله" و"جنى" ثم طلقا أيضا.

بعد إثارتها الجدل حول ارتباطها مجددا..10 صور لطليقة عمرو دياب
بعد إثارتها الجدل حول ارتباطها مجددا..10 صور لطليقة عمرو دياب
بعد إثارتها الجدل حول ارتباطها مجددا..10 صور لطليقة عمرو دياب
بعد إثارتها الجدل حول ارتباطها مجددا..10 صور لطليقة عمرو دياب
بعد إثارتها الجدل حول ارتباطها مجددا..10 صور لطليقة عمرو دياب
بعد إثارتها الجدل حول ارتباطها مجددا..10 صور لطليقة عمرو دياب
بعد إثارتها الجدل حول ارتباطها مجددا..10 صور لطليقة عمرو دياب
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