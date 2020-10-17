الاتحاد السكندري يٌقدم الشكر و يُثمن مجهودات طلعت يوسف و الجهاز السابق

وجه مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى الشكر للجهاز الفني السابق بقيادة طلعت يوسف وجميع أعضاء الجهاز على مجهوداتهم الكبيرة و عملهم بإخلاص شديد خلال فترة توليهم المسئولية.





ووجه محمد مصيلحي عقب إعتماد الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بقياة حسام حسن الشكر لكل من الجهاز الفني السابق بقيادة طلعت يوسف والذي يتكون من :-





اللواء عبد الجليل إمام - مدير الكرة





الكابتن منير عقيلة – المدرب عام





الكابتن محمد إبراهيم – المدرب عام





الدكتور أحمد عبد اللطيف – مخطط الأحمال





الكابتن هاني أحمد – مدرب





الكابتن خالد عبد الله – مدرب حراس مرمى





و تمنى مجلس إدارة النادى كل التوفيق للقدير طلعت يوسف والجهاز الفني و الإدارى السابق في خطواتهم القادمة .





ويعقد مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء القادم لتقديم حسام حسن المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد السكندري والجهاز المعاون له .