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اقتصاد

المالية: 5.1% مصروفات الموازنة على الأجور في 3 أشهر

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 01:42 ص
المالية
المالية
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محمد يحيي
أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن الربع الأول من العام المالى الحالى شهد زيادة إجمالى مخصصات باب «الأجور وتعويضات العاملين» بالموازنة بنحو ٥,١٪ مقارنة بالعام الماضى.

أشار في تصريحات له، إلى استمرار جهود وزارة المالية فى إطالة عمر الدين حيث بلغ نحو ٣,٢ عام فـى يونيه ٢٠٢٠، بدلًا من ١,٣ عام فى يونيه ٢٠١٣، ونحو ١,٨ عام فى يونيه ٢٠١٤.

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وتوقع " كجوك" أن يصل إلى ٣,٨ عام بحلول يونيه ٢٠٢١، وقد حققت الوزارة التزامات صندوق النقد الدولى للربع الأول من العام المالى الحالى من خلال تسجيل صافى إصدارات للسندات بنحو ٧١٪.

أوضح أن إجمالى الاستثمارات الحكومية المنفذة شهدت خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالى الحالى زيادة بنسبة ٦٠٪ لتصل إلى ٤٠ مليار جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لتبلغ نحو ٢٨,٤ مليار جنيه، بزيادة ٢٩٪ عن نفس الفترة من العام الماضى.
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وتطرح وزارة المالية اليوم الأحد ؛ أذون خزانة من أجلي 91 و 266 يوما بقيمة 19 مليار جنيه؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

قال تقرير صادر عن وزارة المالية، إنه من المقرر طرح أجل 91 يوما بـ8.5 مليار جنيه  وكذلك أجل 266 يوما بـ 10.5 مليار جنيه
عهدت وزارة المالية لـ البنك المركزي المصري للقيام بدور مرتب لطروحات أذون الخزانة بغرض السيطرة علي عجز الموازنة.

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وتسعي وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري لطرح 51.5 مليار جنيهه في صورة أدوات دين محلي من سندات و أذون الخزانة للسيطرة علي عجز الموازنة.

ومع طرح الوزارة اليوم لأجلي 91 و 266 يوما بـ 19 مليار جنيه، سيتبقي لها طرحين اثنين بـ 22.5 مليار جنيه خلال يومي الاثنين والخميس من الأسبوع الجاري.
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