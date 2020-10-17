أداء متميز.. الخطيب يهنئ لاعبي الأهلي والجهاز الفني بالفوز على الوداد

هنأ محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي، الذي يترأس بعثة فريق الكرة في المغرب، اللاعبين والجهاز الفني عقب الفوز المستحق على الوداد المغربي بهدفين نظيفين، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال، الذي أقيم مساء اليوم على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء.
وأشاد رئيس الأهلي بالأداء الرجولي للاعبين، والانضباط الفني والسلوكي، والروح العالية، والعرض المتميز الذي قدمه الفريق على مدار 90 دقيقة، كان الأفضل فيها من كافة الوجوه.
وأكد محمود الخطيب ثقته الكبيرة في قدرة كافة عناصر منظومة الفريق على استكمال المشوار في لقاء العودة، والتأهل للمباراة النهائية، وإحراز اللقب لإسعاد جماهير الأهلي التي تستحق الكثير.
وشدد على أن لاعبي الأهلي عليهم مسئولية كبيرة، ويدركون أن الجولة لم تحسم بعد، وهناك مباراة الإياب، ولا بد من التركيز والاستعداد الجيد، لحسم تذكرة التأهل للنهائي الإفريقي.