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رياضة

أداء متميز.. الخطيب يهنئ لاعبي الأهلي والجهاز الفني بالفوز على الوداد

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:35 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
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عبدالحكيم أبوعلم
هنأ محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي، الذي يترأس بعثة فريق الكرة في المغرب، اللاعبين والجهاز الفني عقب الفوز المستحق على الوداد المغربي بهدفين نظيفين، في ‏ذهاب الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال، الذي أقيم مساء اليوم على استاد محمد الخامس ‏بالدار البيضاء.

وأشاد رئيس الأهلي بالأداء الرجولي للاعبين، والانضباط الفني والسلوكي، ‏والروح العالية، والعرض المتميز الذي قدمه الفريق على مدار 90 دقيقة، كان الأفضل فيها ‏من كافة الوجوه.‏

وأكد  محمود الخطيب ثقته الكبيرة في قدرة كافة عناصر منظومة الفريق على استكمال ‏المشوار في لقاء العودة، والتأهل للمباراة النهائية، وإحراز اللقب لإسعاد جماهير الأهلي التي ‏تستحق الكثير.‏

وشدد على أن لاعبي الأهلي عليهم مسئولية كبيرة، ويدركون أن الجولة لم تحسم بعد، وهناك ‏مباراة الإياب، ولا بد من التركيز والاستعداد الجيد، لحسم تذكرة التأهل للنهائي الإفريقي.‏
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