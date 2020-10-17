حسام عبدالغفار: اكتسبنا خبرات في التعامل مع كورونا.. والفيروس لم يصبح غامضا بنسبة كبيرة.. فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إننا اكتسبنا خبرات في التعامل مع كورونا، والفيروس لم يصبح غامضا بنسبة كبيرة مثل السابق.





وأضاف «عبد الغفار» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن العالم أجمع بعد ما قال في بداية انتشار فيروس كورونا أن الحلول المثلي هي الإغلاق، فإن تم اكتشاف أن الدول التي أغلقت إغلاق تام لم تحقق نجاحا علي الفيروس مثلما من أغلقوا إغلاق جزئيا.





وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن الإغلاق الجزئي كان يطبق به جميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد وهذا عمل علي عدم انتشار الفيروس بين المواطنين.





وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، أن العالم اكتسب خبرات كثيرة ضد انتشار فيروس كورونا لأن ذلك الفيروس منتشر منذ ما يقرب من ١٠ أشهر.



