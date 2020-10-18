ماهر عزيز: الإدارة السياسية نفذت خطة جريئة فى مجال الطاقة.. فيديو

قال الدكتور ماهر عزيز، عضو المجلس العالمي للطاقة ان خطط التنمية كانت متوقفة ومن ثم حدث تحول كبير فى مشروعات الطاقة، موضحا أنه تم تنفيذ مشروعات تصل فى قيمتها إلى نحو 750 مليار جنيه.
أوضح عضو المجلس العالمي للطاقة، خلال حواره مع فضائية "اكسترا نيوز"ان التحول فى مجال الطاقة حدث نتيجة إدراك القيادة السياسية لأهميتها وأنها قضية أمن قومى ومحرك للتنمية.
لفت ماهر عزيز، الى أن الادارة السياسية وضعت خطط تنمية الطاقة متمثلة في عدد من المحاور منها تنويع مصادر الطاقة، ورفع الدعم حسب خطة زمنية، والتوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، معقبا:" خطط جريئة وهامة بالنسبة للمصر"
وكان ألكسندر فورونكوف الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم الروسية للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا إحدى كبريات شركات الطاقة النووية في العالم - قال إن مصر ستصبح من الدول الرائدة في مجال الطاقة النووية السلمية خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية يعد أحد المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيشكل نقلة كبيرة للبلاد في مجال توليد الطاقة والكهرباء.
وأشاد فورنكوف، في حوار أجرته معه وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت- بالجهود الكبيرة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية مصر من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى الناجحة، ومنها مشروعات الغاز والتي ستجعل من مصر مركزا إقليميا للغاز، فضلا عن مشروعات البنية التحتية الضخمة والنقل والمواصلات والمزارع السمكية والعاصمة الإدارية ومشروع قناة السويس الجديدة وغيرها.
وأكد فورونكوف، أن روساتوم تعمل في الفترة الحالية على إنشاء محطتين للطاقة النووية السلمية، الأولى في منطقة الشرق الاوسط الأولى في مصر والأخرى في تركيا، كاشفا أيضا عن مشاركة روساتوم في حوار تنافسي لحق إنشاء محطة طاقة نووية سلمية في المملكة العربية السعودية، فضلا عن التعاون الناجح بين الشركة ودولة الإمارات في أنشطة دورة الوقود النووي لمفاعلها النووي السلمي.