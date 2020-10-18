ماهر عزيز: الإدارة السياسية نفذت خطة جريئة فى مجال الطاقة.. فيديو

قال الدكتور ماهر عزيز، عضو المجلس العالمي للطاقة ان خطط التنمية كانت متوقفة ومن ثم حدث تحول كبير فى مشروعات الطاقة، موضحا أنه تم تنفيذ مشروعات تصل فى قيمتها إلى نحو 750 مليار جنيه.





أوضح عضو المجلس العالمي للطاقة، خلال حواره مع فضائية "اكسترا نيوز"ان التحول فى مجال الطاقة حدث نتيجة إدراك القيادة السياسية لأهميتها وأنها قضية أمن قومى ومحرك للتنمية.





لفت ماهر عزيز، الى أن الادارة السياسية وضعت خطط تنمية الطاقة متمثلة في عدد من المحاور منها تنويع مصادر الطاقة، ورفع الدعم حسب خطة زمنية، والتوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، معقبا:" خطط جريئة وهامة بالنسبة للمصر"



