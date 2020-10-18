حمادة هلال: أتمنى تقديم فيلم عن محمد فوزي.. وحميد الشاعري صاحب فضل عليا

قال الفنان حمادة هلال خلال حلوله ضيفًا ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة مع الاعلامى د. عمرو الليثى أنه يتمنى تقديم فيلم غنائى عن النجم الراحل محمد فوزى.





وأضاف حمادة هلال ان فيلم حلم العمر نجح وكان بالنسبة له بالفعل هو حلم العمر، موجها رسالة إلى طارق عبد الله قال له فيها "وحشتنى"، مشيرا إلى أن حميد الشاعرى قدم له المساعدة فى بداية مشواره الفنى وصاحب فضل عليه.





ويذاع برنامج واحد من الناس فى العاشرة مساء السبت والأحد من كل أسبوع على شاشة الحياة.





وكان حمادة هلال هنأ مصطفي قمر بعد افتتاح مطعمة الجديد، ونشر حمادة هلال صورة له برفقة مصطفي قمر عبر حسابة بموقع انستجرام وعلق قائلا : الف مبروك ياحبيبي ربنا يكرمك المكان تحفه والأكل اجمل وأجمل





كان المطرب حمادة هلال كشف حقيقة غيابه عن دراما رمضان 2021، وقال في تصريحات خاصة: "لحد دلوقتي مجليش ورق حسيت ان عايز اعمله، وانا اتعودت اني اكون في بيوت الجمهور ودي حاجة من عند ربنا، وانا لحد دلوقتي مجليش الورق اللي اقول يلا بسرعة نعمله ممكن يكون هيليق علي نجوم تانية كبار، ليه انا اعمل حاجة مش شبهي".





على الجانب الآخر احيا المطرب حمادة هلال حفلا بمسرح الزمالك الجمعة الماضي وقدم عددا من أغانيه الشهيرة منها "بحبك اخر حاجة، وجمالها اوه لا لا، ومش هقول.





الحفل جاء ضمن فعاليات أول مسابقة متخصصة في مصر لملوك وملكات جمال الأطفال والتي اقيمت تحت اسم "مهرجان بيندولين".



