حمادة هلال: شاكوش من أفضل أصوات مطربي المهرجانات

قال الفنان حمادة هلال إن مغنيي المهرجانات ناجحون وأرقامهم دليل على ذلك، مطا لبا إياهم باختيار كلمات الاغانى.





وأضاف حمادة هلال خلال مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة: سر نجاح المهرجانات في المزيكا ، لانها لون جديد و انا بعمل اغنيةً جديدة مع المدفعجية ، و اغنية اشرب شاي عملتها مع اوكا و اورتيجا، وأفضل صوت من مطربى المهرجانات بيعجبنى حسن شاكوش.





وعن ظهوره في فيديو مع حمو بيكا قال حمادة هلال: كنت في فرح في الاسكندرية وفوجئت ان حد طلب مني ان حمو بيكا يجيى يسلم علي وقولت ماشي ووجدته شخصية خفيفة الدم جدًا و بعدين طلب يتصور معايا و فوجئت بيه بيقول انتظرونى في فيديو كليب مع حمادة هلال ، لكن لا يوجد اى شغل بيننا.





على الجانب الآخر احيا المطرب حمادة هلال حفلا بمسرح الزمالك الجمعة الماضي وقدم عددا من أغانيه الشهيرة منها "بحبك اخر حاجة، وجمالها اوه لا لا، ومش هقول.



