حسام البدري: مصطفى محمد في حساباتي ويحتاج للتطوير ‏

قال حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، إن مصطفى محمد مهاجم فريق الكرة بنادي الزمالك لاعب جيد ومميز.
وأضاف البدري في تصريحات لمراسل "قناة الزمالك":"مصطفى محمد
لاعب مميز، ولكن مثلما قلت إنه يحتاج فقط للتطوير".
وأوضح:"مصطفى يمتلك إمكانيات مميزة وعليه استغلالها بشكل أكبر".
وأنهى تصريحاته: "ليس معنى حديثي عن ضرورة تطوير اللاعب أنه خارج حساباتي، على النقيض مهاجم الزمالك ضمن حساباتي"
ويحل الزمالك ضيفا على الرجاء المغربي، اليوم الاحد، في التاسعة مساء، ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وعقد الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب و الرياضة، أمس " السبت" ، اجتماعًا مع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني وحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر وشوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي ، وربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب .
وقال البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم إن الهدف الأساسي من الاجتماع التنسيق للمرحلة المقبلة و أهميتها، و التأكد من جاهزية الفريق في الفترة القادمة في ظل الصعوبات التي عايشها .