حسام البدري: مصطفى محمد في حساباتي ويحتاج للتطوير ‏





ويحل الزمالك ضيفا على الرجاء المغربي، اليوم الاحد، في التاسعة مساء، ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





و عقد الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب و الرياضة، أمس " السبت" ، اجتماعًا مع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني وحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر وشوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي ، وربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب .









وقال البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم إن الهدف الأساسي من الاجتماع التنسيق للمرحلة المقبلة و أهميتها، و التأكد من جاهزية الفريق في الفترة القادمة في ظل الصعوبات التي عايشها .



