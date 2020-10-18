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رياضة

طارق سليمان: محمد الشناوي تعامل بذكاء مع ركلة جزاء الوداد.. فيديو

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:59 ص
محمد الشناوي
محمد الشناوي
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حسن العمدة
قال طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الأهلي السابق، إن محمد الشناوي يقدم مستوى متميزا مع الفريق الأحمر هذا الموسم.

وأضاف طارق سليمان، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، على قناة على قناة صدى البلد، أن ركلة الجزاء التى حصل عليها الوداد غير صحيحة، لكن محمد الشناوي تعامل معها بذكاء شديد، مشددا على أن إصرار الحكم سيكازوي على احتساب ركلة جزاء الوداد يثير الشكوك .

وأتم: "الشناوي لا يتعجل في التحرك خلال تسديد ركلات الجزاء، وتصديه لركلة الجزاء تسبب في إحباط لاعبي الوداد".

وتقام مباراة الإياب في القاهرة، يوم 23 أكتوبر الجاري، ويحتاج الأهلي فيها للفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو الهزيمة بهدف نظيف.

وانتهت أحداث المباراة بين الأهلي والوداد المغربي بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب استاد محمد الخامس، ضمن منافاسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري ابطال افريقيا.


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