AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب: جو بايدن فاسد ومجرم

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:42 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
وصف الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، نظيره في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، بالمجرم والفاسد. 

وكتب ترامب في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "جو بايدن هو التجسيد الحي للطبقة السياسية الفاسدة التي أثرت نفسها بينما استنزفت الحياة الاقتصادية والروح من بلادنا". 

وأضاف: "على مدار الـ 47 عامًا الماضية، نقل جو بايدن وظائفك، وأغلق مصانعك، وألقى بفتح حدودك، ودمر مدننا". 

وتابع: "بينما يضحون بالدم والكنوز الأمريكية في حروب خارجية لا تنتهي. جو بايدن سياسي فاسد - وعائلة بايدن هي مؤسسة إجرامية". 

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حشد انتخابي له اليوم الأحد بولاية مشيجان إن الاتفاق النووي الإيراني كارثي وأن إدارته انسحبت منه لأن طهران ربحت بسببه أموالًا طائلة دون تقديم مقابل.

وأضاف: "أنفقنا 2.5 تريليون دولار لتحديث قواتنا المسلحة ولدينا أفضل المعدات العسكرية في العالم".

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من مؤتمر المانحين .. ماكرون: مستقبل لبنان على المحك

ترامب: هزمنا داعش وقتلنا البغدادي.. والشرق الأوسط كان متوترا قبل أن أصبح رئيسا

ترامب ينفعل على بايدن في أول مناظرة تليفزيونية

بث مباشر.. بدء ثاني مناظرة تليفزيونية بين ترامب وبايدن

بايدن: ترامب يذكر معلومات غير دقيقة بشأن لقاح كورونا

ترامب: لا أدين بأي مبالغ مالية لروسيا

ترشيحاتنا

التاسعة في طريقها للجزيرة.. حسام حسن يهنئ الأهلي وجماهيره بالفوز على الوداد المغربي

"الإعلاميين" تدعو لاجتماع عاجل لبحث واتخاذ موقف صارم ضد تصريحات هيكل

بعد إبعادها عن الكويت.. تفاصيل مثيرة تكشفها كيم كردشيان العرب

بمكياج جذاب.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها رفقة زوجها

بالأبيض الأنيق.. كارولين عزمى تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

خاص.. كواليس اجتماع الخطيب مع لاعبي الأهلي بعد الفوز على الوداد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة تبرز أنوثتها

بفستان منقط.. ميس حمدان تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بعد تصريحات والدها.. 10 صور لـ بوسي في آخر ظهور لها