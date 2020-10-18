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أخبار العالم

كانوا في طريقهم لمهمة إنقاذ.. فقدان 22 جنديا خلال انهيار أرضي بـ فيتنام

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 08:15 ص
فقدان 22 جنديا خلال
فقدان 22 جنديا خلال انهيار أرضي بـ فيتنام
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شيماء مصطفى
أعلنت السلطات في فيتنام، فقدان ما لا يقل عن 22 جنديا في انهيار أرضي بإقليم كوانج تراي وسط البلاد، وسط ما تشهده من أسوأ فيضانات خلال عدة سنوات.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، قالت الحكومة الفيتنامية في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم، الأحد، إن الانهيار الأرضي ضرب ثكنات وحدة تابعة للمنطقة العسكرية الرابعة بالجيش.

وأكدت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية أن الانهيار الأرضي الأخير أدى إلى انهيار الصخور وأرض الثكنة في معسكر الجيش عند سفح جبل بعد أسبوع من الأمطار المتواصلة في مقاطعة كوانج تراي.

ولفتت إلى أن هناك 8 أشخاص تمكنوا من الفرار بينما يُعتقد أن 22 آخرين محاصرون تحت الأنقاض، موضحة أنه تم انتشال 3 جثث ولا يزال حوالى 100 من رجال الإنقاذ يبحثون عن المفقودين.

وأشارت إلى أن أفراد الجيش المفقودين كانوا في طريقهم إلى انهيار أرضي آخر للبحث عن 16 عاملًا مفقودًا في موقع بناء مصنع لتوليد الطاقة الكهرومائية ، والذي لا يزال يتعذر الوصول إليه.

جاء ذلك بعد أسبوع واحد من مقتل 13 معظمهم جنود، في انهيار أرضي آخر بإقليم ثوا ثين هيو.

وتسببت أمطار غزيرة منذ مطلع أكتوبر الجاري بفيضانات وانهيارات طينية، أودت بحياة 64 شخصا على الأقل، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار الغزيرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

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