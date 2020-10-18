درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 18-10-2020 بمحافظات مصر

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 18- 10- 2020، في القاهرة والمحافظات.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس حار على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.





وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن يسود اليوم الأحد، طقس حار نهارًا على القاهرة والوجه البحري، لطيف ليلًا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.





ويكون الطقس على السواحل الشمالية مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، بينما يبقى الطقس شديد الحرارة على محافظات الصعيد نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة.





ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي:





القاهرة الصغرى 20 والعظمى 31





الإسكندرية الصغرى 22 والعظمى 31





العريش الصغرى 22 والعظمى 31





دمنهور الصغرى 19 والعظمى 30





شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 31





الغردقة الصغرى 21 والعظمى 32





بورسعيد الصغرى 30 والعظمى 29





دمياط الصغرى 23 والعظمى 29





الإسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 34





أسوان الصغرى 24 والعظمى 36



الفيوم الصغرى 21 والكبرى 32