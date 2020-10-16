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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 16-10-2020 بمحافظات مصر

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:10 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 16- 10- 2020، في القاهرة  والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس حار على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد. 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الجمعة، حار نهارًا على القاهرة والوجه البحري، لطيف ليلًا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويكون الطقس على السواحل الشمالية مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، بينما يبقى الطقس شديد الحرارة على محافظات الصعيد نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة.

وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي:

القاهرة الصغرى 20 والعظمى 30

الإسكندرية الصغرى 22 والعظمى 30


شبين الكوم الصغرى 20 والعظمى 30

دمنهور الصغرى 19 والعظمى 30

بلطيم الصغرى 22 والعظمى 29

مطروح الصغرى 20 والعظمى 29

 بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 29

دمياط الصغرى 23 والعظمى 30

 الزقازيق الصغرى 20 والعظمى 30

الإسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 31

السويس الصغرى 23 والعظمى 31

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