AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد إصابته بوعكة صحية.. وزير الدفاع الإسرائيلي يدخل المستشفى.. تفاصيل

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:28 ص
بيني جانتس
بيني جانتس
Advertisements
شيماء مصطفى
دخل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الأحد، مركز شيبا الطبي في تل هشومير بعد أن شعر بوعكة صحية.

ووفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، وصل جانتس إلى المركز بعد التشاور مع طبيبه الشخصي الدكتور شلومو سيغف. 

ومن المقرر أن يخضع جانتس لعدد من الاختبارات في المستشفى على مدار اليوم. 

يذكر أنه في أغسطس الماضي، خضع جانتس لعملية جراحية في الظهر في مركز شيبا الطبي بعد تعرضه لإصابة خطيرة أثناء خدمته العسكرية والتي عانى منها لسنوات والتي تفاقمت مؤخرًا. 

وحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن زيارة اليوم ليس لها علاقة بجراحة الظهر.

وقبل أقل من أسبوع، تم نقل رئيس اليمين نفتالي بينيت إلى المستشفى بعد إحساسه بألم في رقبته، وخضع لسلسلة من الفحوصات، وبناء على توصية الطبيب، تقرر إبقائه في المستشفى حتى ظهور النتيجة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحالة سيئة.. إصابة وزير الدفاع الإسرائيلي وخضوعه لفحوصات طبية مكثفة

وزير الدفاع الإسرائيلي يجري عملية جراحية في ظهره

شاركت فى عملية جراحية لوزير الدفاع.. إصابة ممرضة إسرائيلية بـ كورونا

بعد اجراء عملية جراحية .. وزير جيش إسرائيل يهدد حماس

بومبيو: نتمنى أن تطبّع إيران علاقاتها مع إسرائيل

اتفاق بين مستشفى إسرائيلي وشركة إماراتية لإنشاء مركز ابتكار

ترشيحاتنا

بعد تصريحات والدها.. 10 صور لـ بوسي في آخر ظهور لها

على صلة بـ داعش.. تفاصيل جديدة عن منفذ حادث ذبح مدرس بباريس

بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية.. السعودية تبدأ المرحلة الثانية من العودة التدريجية لـ العمرة

مصنوعة من الياقوت.. سعر خرافي لـ ساعة تامر حسني

4 تخصصات فقط.. الكويت تضع شروطا لـ تعيين المعلمين غير الكويتيين

البحيرة المسحورة بالفيوم..عندما يجتمع سحر المياه وسط الصحراء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية.. 3 طرق طبيعية لعلاج التهاب اللثة

رفقة أطفالها.. نادين نجيم تتألق بالكاجوال على إنستجرام

هل يحمي القناع البلاستيكي الأطفال من فيروس كورونا؟