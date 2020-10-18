تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.. تدريب أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان على استخدام المنصات الإلكترونية

نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة 4 دورات تدريبية بالتزامن مع بدء العام الجامعي الجديد، تحت عنوان: "التدريب على استخدام (Microsoft Teams) كمنصة تعليمية " والمعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات اثنان منهما online واثنان منهما داخل الكلية، وذلك لكافة أعضاء هيئه التدريس بالكلية والهيئة المعاونة للتعريف بنظام التعليم الهجين وللتدريب على نظام إدارة العملية التعليمية ورفع المحتوى الالكتروني للمواد التعليمية بهدف اتاحته للطلاب للتفاعل معه، وذلك تحت إشراف الدكتور صبري رمضان علام عميد الكلية وقام بالتدريب الدكتور محمد محمود جودة المدرس بقسم تكنولوجيا الإلكترونيات بالكلية يأتى ذلك بالتزامن مع بدء العام الجامعى الجديد ٢٠٢٠-٢٠٢١.



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تضمنت الدورات التعريف بالتعليم الهجين الذي أصبح أمرًا ضروريا وحتميًا في ظل استمرار جائحة كورونا والذى يتطلب التدريس بقاعات الدراسة وعبر الانترنت معا، وركزت الدورات التدريبية علي متابعة نظام التعليم الهجين من خلال الجداول الدراسية وجداول التعلم عن بعد، ومساعدة الطالب لتطوير وتنمية مهاراته المعرفية والتقدم نحو الافضل وكذلك عمل الامتحانات الإلكترونية ورفع وتصحيح الواجبات والمهام.

كما تناولت الدورات التدريبية أهم النقاط الواجب إتباعها خلال العام الجامعي وكيفية اتخاذ التدابير الممكنة لتحقيق العملية التعليمية عبر الإنترنت.

بالإضافة إلى تجهيز وحدة النشر والإعلام بالكلية لمساعدة أعضاء هيئة التدريس على نشر المادة العلمية للطلاب بتحميل المادة العلمية على اسطوانات مدمجة أو فلاشة في حالة عدم.