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تعليم

استعدادا لـ الافتتاحات الجديدة.. رئيس جامعة القاهرة يتفقد طوارئ قصر العيني الجديدة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 01:26 م
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
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مريم عزت
‎تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس ‎جامعة القاهرة، اليوم، طوارئ مستشفى قصر العيني الجديد، لمتابعة التجهيزات الأخيرة، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل مستشفى القصر العينى.

يأتي ذلك لمتابعة التجهيزات قبل الافتتاحات الجديدة بـ "قصر العيني".

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وكان قد شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والأساتذة وجمع كبير من طلاب الجامعة، تحية العلم الوطني أمام قبة جامعة القاهرة، مع انطلاقة اليوم الأول للعام الدراسي الجديد 2020 - 2021، تلاها طابور عرض لحملة الأعلام وعزف النشيد الوطني على أنغام الموسيقى العسكرية.

وكان المجلس الأعلى للجامعات، قد أقر في وقت سابق الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020 / 2021، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول اليوم السبت 17 أكتوبر 2020، وتستمر أربعة عشر أسبوعًا تنتهي الخميس 21 يناير 2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23 يناير 2021 وحتى الخميس 4 فبراير 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
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