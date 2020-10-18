استعدادا لـ الافتتاحات الجديدة.. رئيس جامعة القاهرة يتفقد طوارئ قصر العيني الجديدة

‎تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس ‎جامعة القاهرة، اليوم، طوارئ مستشفى قصر العيني الجديد، لمتابعة التجهيزات الأخيرة، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل مستشفى القصر العينى.





يأتي ذلك لمتابعة التجهيزات قبل الافتتاحات الجديدة بـ "قصر العيني".





اقرأ أيضا :

وكان قد شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والأساتذة وجمع كبير من طلاب الجامعة، تحية العلم الوطني أمام قبة جامعة القاهرة، مع انطلاقة اليوم الأول للعام الدراسي الجديد 2020 - 2021، تلاها طابور عرض لحملة الأعلام وعزف النشيد الوطني على أنغام الموسيقى العسكرية.



