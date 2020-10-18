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أخبار العالم

قضية كوشيب الأبرز.. التفاصيل الكاملة وراء زيارة المدعية العامة للمحكمة الجنائية فى السودان

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 03:03 م
المدعي العام للمحكمة
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
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أمينة الدسوقى

بدأت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا زيارة تاريخية تستمر لعدة أيام إلى السودان، وذلك على رأس وفد من المحكمة، حيث عبرت المدعية عن سعادتها لزيارة الخرطوم.


وقالت فاتو إن الهدف من الزيارة، هو الاجتماع بالمسئولين السودانيين حول عمل المحكمة الجنائية الدولية في دارفور وكيفية تنسيق“ التكامل” بين عمل المحكمة وعمل الجهاز القضائي السوداني حول موضوعات ذات الصلة بدارفور، فضلا عن مناقشة كيفيه الحصول على تعاون السلطات السودانية في جمع المعلومات ذات الصلة بقضية عبد الرحمن كوشيب.


عبد الرحمن كوشيب صدرت بحقه أوامر عدة بالقبض عليه، ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى دارفور، أعلنت  المحكمة الجنائية الدولية احتجازه بعد أن سلم نفسه طوعًا إليها فى جمهورية إفريقيا الوسطي التاسع من يونيو الماضي.


 كوشيب من مواليد عام 1957 ويعد من أكبر القادة التى تدرجت فى المناصب القبلية المحلية بوادي صالح حيث كان عضوا فى قوات الدفاع الشعبي وقائدا لآلاف من أعضاء مليشيا الجنجاويد فى الفترة من أغسطس 2003 حتى مارس 2004.


الزيارة التى من المقرر  أن تستمر حتى 21 من الشهر الجاري تستهدف إجراء المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ووفد المحكمة، عددا من اللقاءات والاجتماعات مع كبار المسئولين في السودان.


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وبدأت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اجتماعاتها مع نصر الدين عبدالباري وزير العدل السوداني بحضور وكيل وزارة العدل سهام عثمان، ومدير إدارة حقوق الإنسان بالوزارة أسامة حميدة وبعض الخبراء بوزارة العدل والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والوفد المرافق لها.

وأعرب الوزير السوداني عن امله في أن تكلل الزيارة بالنجاح.


كانت قد وصلت إلى الخرطوم، اليوم، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا على رأس وفد من المحكمة، في زيارة إلى السودان تستمر عدة أيام.


وكان في استقبال بنسودا، وكيل وزارة العدل السودانية سهام عثمان، وعدد من المسئولين من وزارة العدل وديوان النائب العام.


وكان مجلس الوزراء السوداني ذكر أن الوفد سيناقش سُبُل التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية  والسودان، بخصوص المتهمين الذين أصدرت المحكمة بحقهم أوامر قبض، كما ستقدم المحكمة تقريرا للسلطات السودانية حول التقدم الذي أحرزته في قضايا المواطنين السودانيين التي تنظرها المحكمة.

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