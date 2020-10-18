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رياضة

بعد الفوز على الوداد .. موسيماني يمنح لاعبي الأهلي راحة لمدة ٤٨ ساعة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:50 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، منح اللاعبين راحة لمدة ٤٨ ساعة بعد العودة من المغرب عقب مباراة الوداد التي حسمها الفريق لصالحه بهدفين دون مقابل في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يعود الفريق إلى التدريبات عصر الثلاثاء المقبل على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمباراة الإياب التي تقام يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وكانت بعثة الفريق قد عادت إلى القاهرة صباح اليوم على متن طائرة خاصة في رحلة طيران استغرقت حوالي ٥ ساعات.

 وضع الأهلي قدما في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 / صفر على مضيفه الوداد البيضاوي المغربي أمس في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

كان الأهلي الطرف الأفضل في المباراة، حيث كان الأكثر استحواذا على الكرة وخلقا للفرص، في الوقت الذي عانى خلاله الوداد من الغيابات العديدة التي ضربت صفوفه قبل المواجهة.

تقدم الأهلي بهدف مبكر عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة الثالثة، قبل أن يهدر بديع أووك ركلة جزاء للوداد في الدقيقة 43.

وواصل الفريق المصري تفوقه في الشوط الثاني، بعدما أضاف المحترف التونسي علي معلول الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.

من المقرر أن يقام لقاء الإياب بين الفريقين بالعاصمة المصرية القاهرة يوم الجمعة المقبل.
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