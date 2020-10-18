بعد السقوط أمام الأهلي .. جمهور الوداد يهاجم رئيس النادي ومدرب الفريق

هاجم جمهور نادي الوداد المغربي سعيد الناصيري رئيس النادي وميشيل جاموندي المدير الفني للفريق، بعد السقوط أمام الأهلي، أمس، السبت، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.





وجاء هدفا الأهلي عن طريق محمد مجدي " أفشة" بعد استغلاله خطأ ساذج من مدافع الوداد المغربي، بينما سجل علي معلول الهدف الثاني للماردالأحمر من ركلة جزاء.





وذكر موقع " لو 360 سبورت" المغربي، أن جمهور الوداد أعرب عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن غضبه الشديد من المستوى الباهت الذي ظهر به الفريق أمام الأهلي، وحمل مسؤولية الهزيمة لرئيس النادي وللمدير الفني".





وأضاف الموقع:" أن جمهور الوداد هاجم سعيد الناصيري بسبب فشل الصفقات الشتوية في إثبات أنفسهم مع الفريق، والذين بلغ عددهم 11 لاعبا.





وتابعت الصحيفة، أن سبب غضب جماهير الوداد من جاموندي، هو التشكيل المفاجئ للفريق، بالإضافة إلى التأخر في بعض التغييرات، مما ساهم في هزيمة الوداد.





ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي الوداد يوم 23 أكتوبر الحالي، على ستاد القاهرة الدولي.







