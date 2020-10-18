AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد السقوط أمام الأهلي .. جمهور الوداد يهاجم رئيس النادي ومدرب الفريق

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:58 م
مباراة الأهلي ضد
مباراة الأهلي ضد الوداد
Advertisements
محمد السعيد
هاجم جمهور نادي الوداد المغربي سعيد الناصيري رئيس النادي وميشيل جاموندي المدير الفني للفريق، بعد السقوط أمام الأهلي، أمس، السبت، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدفا الأهلي عن طريق محمد مجدي " أفشة" بعد استغلاله خطأ ساذج من مدافع الوداد المغربي، بينما سجل علي معلول الهدف الثاني للماردالأحمر من ركلة جزاء.

وذكر موقع " لو 360 سبورت" المغربي، أن جمهور الوداد أعرب عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن غضبه الشديد من المستوى الباهت الذي ظهر به الفريق أمام الأهلي، وحمل مسؤولية الهزيمة لرئيس النادي وللمدير الفني".

وأضاف الموقع:" أن جمهور الوداد هاجم سعيد الناصيري بسبب  فشل الصفقات الشتوية في إثبات أنفسهم مع الفريق، والذين بلغ عددهم 11 لاعبا.

وتابعت الصحيفة، أن سبب غضب جماهير الوداد من جاموندي، هو التشكيل المفاجئ للفريق، بالإضافة إلى التأخر في بعض التغييرات، مما ساهم في هزيمة الوداد.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي الوداد يوم 23 أكتوبر الحالي، على ستاد القاهرة الدولي.


AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إقالة جاريدو وكورونا يتوغل .. أزمات الوداد تحاصر الفريق قبل لقاء الأهلي

رسميا الوداد المغربي يفسخ تعاقده مع جاريدو قبل مواجهة الأهلي

بعد رحيله عن الزمالك.. الوداد المغربي يكشف لـ صدى البلد حقيقة التعاقد مع كارتيرون

قبل مواجهة الأهلي.. الوداد المغربي يضم نجل زين الدين زيدان

مدافع الوداد يعلن التحدي : جاهز لمساعدة زملائي أمام الأهلي

مدرب الوداد: سنلعب مباراة الأهلي بشخصية البطل.. ونعلم كل نقاط قوته وضعفه

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: أمتلك حصانة برلمانية ولا يوجد قانون يعاقب رؤساء الأندية

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة قادمة من المغرب بعد مواجهة الوداد.. فيديو وصور

شخصية الأهلى .. شوبير يتغزل فى محمود الخطيب بسبب موسيمانى

سندوتشات المدرسة.. عميد معهد التغذية تحذر من اللانشون وتنصح بالجبن.. فيديو

بعد تخلي الأهلي عنه .. الزمالك يقترب من حسم صفقة محمد عبدالمنعم

شاهد | مرتضى منصور في مجلس الدولة للطعن على قرار عزله من الزمالك

AdvertisementS

لأول مرة.. اللجنة الأولمبية تكشف سر إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات

مباراة للتسلية.. أول تعليق من الكاف على هزيمة الوداد أمام الأهلي

مفيش صعود خالص.. شوبير يوجه رسالة جديدة بعد فوز الأهلى | شاهد

خبير تحكيمي مغربي: ركلة جزاء الوداد صحيحة.. وسيكازوي تغاضى عن طرد هذا اللاعب

بعد تخلي الأهلي عنه .. الزمالك يقترب من حسم صفقة محمد عبدالمنعم

شخصية الأهلى .. شوبير يتغزل فى محمود الخطيب بسبب موسيمانى

شوقي السعيد يخسر رهان «الخروف» بعد فوز الأهلى على الوداد بأبطال إفريقيا

لم نتأهل للنهائي حتى الآن .. موسيماني: فوز الأهلى على الوداد في المغرب أمر جيد

النهاردة يومك يا بطل .. جماهير الأهلي تدعم أوباما في مباراة الزمالك أمام الرجاء المغربي

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي والقنوات الناقلة

الغيابات تضرب الأبيض.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الرجاء بأبطال إفريقيا

رئيس نادي البنك الأهلي: لم نفاوض محمد صلاح.. ووارد ضم لاعبين من الأهلي والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربة مزدوجة.. علماء يطورون طريقة جديدة لمنع تكاثر فيروس كورونا

هوندا تطرح سيفيك 2021 honda civic بنفس مواصفات 2019.. صور

بالأسود المطرز .. مي سليم تبرز جمال أنوثتها بجلسة تصوير جديدة