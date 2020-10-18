AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أسباب تسوس الأسنان

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:10 م
اسباب تسوس الأسنان
اسباب تسوس الأسنان
Advertisements
اسماء محمد
تسوس الأسنان من أكثر المشكلات التى تسبب ألمًا قويًا للاسنان وهو عبارة عن خلل أو ضرر يصيب الأسنان بسبب تحول اللويحة السنية من السكريات إلى حمض.

اقرأ أيضا:

وفي حالة تراكم طبقة البلاك، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل ، مثل الثقوب في الاسنان، ومن باب ان الوقاية افضل من العلاج نعرض اهم اسباب تسوس الأسنان لكي تتمكن من تجنبها وذلك وفقا لما عرضه موقع " nhs" .

فمك مليء بالبكتيريا التي تشكل غشاءً فوق الأسنان يسمى ترسبات الأسنان.

عندما تستهلك طعامًا وتشرب نسبة عالية من الكربوهيدرات ، وخاصة الأطعمة والمشروبات السكرية ، فإن البكتيريا الموجودة في البلاك تحول الكربوهيدرات إلى طاقة تحتاجها ، وتنتج الحمض في نفس الوقت.

يمكن للحمض أن يكسر سطح أسنانك ، مما يسبب ثقوبًا تعرف باسم التجاويف.

بمجرد تشكل التجاويف في المينا ، يمكن أن تصل البلاك والبكتيريا إلى العاج ، وهو مادة أكثر نعومة شبيهة بالعظام تحت المينا.

نظرًا لأن العاج أكثر ليونة من المينا ، فإن عملية تسوس الأسنان تتسارع.

بدون علاج ، ستدخل البكتيريا إلى اللب ، المركز اللين للأسنان الذي يحتوي على الأعصاب والأوعية الدموية.

في هذه المرحلة ، ستتعرض أعصابك للبكتيريا ، وعادة ما تجعل أسنانك مؤلمة.

يمكن أن تسبب البكتيريا خراج أسنان في اللب ويمكن أن تنتشر العدوى في العظام مسببة نوعًا آخر من الخراج

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة تنظيف الأسنان من الجير و الاصفرار والتسوس

تعرف على العدد الصحيح للأسنان والضروس للبالغين

لمنع تسوس الأسنان.. 9 خطوات احرص عليها للحفاظ على صحتك

وصفة سحرية لعلاج اصفرار الأسنان .. حيل سريعة للحصول على ابتسامة ناصعة

نصائح سريعة لمنع تسوس الأسنان

بدون أدوية.. أطعمة غير متوقعة تحافظ على صحة الفم

ترشيحاتنا

أنا اتهنت يا ريس.. مديرة مدرسة الدقهلية تروي تفاصيل واقعة سب المحافظ لها

مرتضى منصور مُنفعلاً أمام مجلس الدولة: مستقبل الزمالك بينهار

تصل لـ 100 ألف جنيه.. غرامات مالية من الهيئة الوطنية لمخالفي الصمت الانتخابي

سائق حافلة يتوقف لضرب أحد الركاب وطرده في منتصف الطريق.. صور

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي والقنوات الناقلة

ولادة محيط جديد.. قصة انشطار قارة أفريقيا بعد 10 ملايين سنة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إجراء بسمة وهبة عملية خطيرة .. ما علاقة نزيف المعدة بالسرطان؟

رسميا .. تيسلا تطرح موديل 3 tesla model الجديدة 2021 بسعر خيالي | صور

للطلاب والمعلمين.. أيمن سالم يقدم نصائح مهمة للوقاية من كورونا