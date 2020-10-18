أسباب تسوس الأسنان

تسوس الأسنان من أكثر المشكلات التى تسبب ألمًا قويًا للاسنان وهو عبارة عن خلل أو ضرر يصيب الأسنان بسبب تحول اللويحة السنية من السكريات إلى حمض.





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الحق نفسك بدري .. علاج ثقوب الأسنان في المرحلة المبكرة

وفي حالة تراكم طبقة البلاك، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل ، مثل الثقوب في الاسنان ، ومن باب ان الوقاية افضل من العلاج نعرض اهم اسباب تسوس الأسنان لكي تتمكن من تجنبها وذلك وفقا لما عرضه موقع " nhs" .





فمك مليء بالبكتيريا التي تشكل غشاءً فوق الأسنان يسمى ترسبات الأسنان.





عندما تستهلك طعامًا وتشرب نسبة عالية من الكربوهيدرات ، وخاصة الأطعمة والمشروبات السكرية ، فإن البكتيريا الموجودة في البلاك تحول الكربوهيدرات إلى طاقة تحتاجها ، وتنتج الحمض في نفس الوقت.





يمكن للحمض أن يكسر سطح أسنانك ، مما يسبب ثقوبًا تعرف باسم التجاويف.





بمجرد تشكل التجاويف في المينا ، يمكن أن تصل البلاك والبكتيريا إلى العاج ، وهو مادة أكثر نعومة شبيهة بالعظام تحت المينا.





نظرًا لأن العاج أكثر ليونة من المينا ، فإن عملية تسوس الأسنان تتسارع.





بدون علاج ، ستدخل البكتيريا إلى اللب ، المركز اللين للأسنان الذي يحتوي على الأعصاب والأوعية الدموية.





في هذه المرحلة ، ستتعرض أعصابك للبكتيريا ، وعادة ما تجعل أسنانك مؤلمة.





يمكن أن تسبب البكتيريا خراج أسنان في اللب ويمكن أن تنتشر العدوى في العظام مسببة نوعًا آخر من الخراج



