أقمار صناعية.. محافظ شمال سيناء يؤكد على دور أبناء سيناء خلال حرب أكتوبر

،على الدور الكبير الذي لعبه أبناء سيناء خلال حرب أكتوبر المجيدة، حيث كانوا أقمارًا صناعية لنقل كل ما يدور في سيناء للقيادة المصرية.



وأضاف، "شوشة" خلال الصالون الحواري الذي نظمته مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية، بمناسبة الذكري ال٤٧ لا



وأشار المحافظ إلي افتتاح ٥ ميادين بمدينة العريش من بينها ميدان شهداء الكتيبة ١٠٣ صاعقة، لتجسيد بطولات أبطال معركة البرث جنوب رفح،والتي جسدها مسلسل الاختيار. وأضاف، "شوشة" خلال الصالون الحواري الذي نظمته مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية، بمناسبة الذكري ال٤٧ لا نتصارات السادس من أكتوبر المجيدة تحت شعار"بقاء شعب ووفاء امه"، بمشاركه كل من اللواء محي نوح، احد أبطال حرب أكتوبر، والدكتور محمد نور الدين، احد أبطال موقعة كبريت، والكاتب الصحفي شريف رشاد، والاعلامي عادل رستم نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة على وطنية أبناء سيناء خلال الحروب السابقة وخلال الحرب علي الإرهاب.وأشار المحافظ إلي افتتاح ٥ ميادين بمدينة العريش من بينها ميدان شهداء الكتيبة ١٠٣ صاعقة، لتجسيد بطولات أبطال معركة البرث جنوب رفح،والتي جسدها مسلسل الاختيار.



من جانبه أكد اللواء محي نوح، احد أبطال حرب أكتوبر، علي شعوره بالفخر والعزة والكرامه عندما وطأت قدماه أرض سيناء، حيث أنها جزء غال من أرض الوطن.. مستعرضا عددا من العمليات التي قامت بها قوات الصاعقة المصرية خلال تلك الفترة قدرت ب٩٢ عمليه حققت نتائج كبيرة.



وأشار نوح، إلي تقديم معلومات كبيرة والجلوس مع الممثلين قبل تصوير مشاهد فيلم الممر.. مؤكدا على أن واقعة السنترال التي جسدها فيلم الممر حقيقية وحدثت معه شخصيًا بالمنصورة.. مشيدا بمسلسل الاختيار الذي جسد بطولات الكتيبة ١٠٣ صاعقة، مؤكدا على وطنية أبناء سيناء.



من جانبه أكد الدكتور محمد نور الدين، احد أبطال موقعة كبريت على الدور الذي لعبه الضباط والجنود الأقباط خلال حرب أكتوبر.. مشيرا الى قيام الأقباط بتامين المسلمين خلال صلاة الجمعه في حصار كتيبة كبريت والذى استمر لمدة ١٣٤يوما، ما يؤكد على الوحدة الوطنية للمصريين مؤكدا علي قيامه بتحلية مياه البحيرات ما ساعد علي صمود أبطال كبريت.



بدوره أكد الكاتب الصحفي شريف رشاد، أن قضية الوعي هي القضية الأولي من بين القضايا بالمجتمع، وأن ما تعيشه مصر جزء من حرب نفسية تروج لها منصات اعلامية ومنصات على التواصل الاجتماعي من الدوحة وانقرة وعلي رأسها قناة الجزيرة ، بهدف التحريض والتشكيك وتحريض الشعوب ضد الدول.



وأشاد رشاد، بالدور الكبير الذي لعبه أعضاء منظمة سيناء العربيه في نقل المعلومات من سيناء إلي القيادة في القاهرة، حتى استطاعت مصر صناعة مجسم كامل لكل ما يدور علي ارض سيناء .



من جانبه طالب عادل رستم نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياه للتنمية والأعمال الانسانية، علي تكاتف جميع الأجهزة التنفيذيه ومؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال للنهوض بسيناء والقضاء علي مثلث الجهل والمرض والفقر.. متمنيا وضع حجر الأساس لمستشفي حياه للاورام، بحيث يصبح في شمال سيناء مستشفي علي أعلي مستوي مثل محافظات الأسكندرية والاقصر والغربية.



وتضمن الاحتفال الذي تم بالمدينة الشبابية الدولية بالعريش، تكريم أسر شهداء الواجب الوطني اللواء هشام شاهين واللواء احمد عسكر والبرلمانى عبد الحميد سلمي.. بجانب تكريم الفائزين في مسابقة "الإبداع حياة" الذي نظمتها المؤسسة بمناسبة ذكري أكتوبر في مختلف المجالات.. بالإضافة إلى فقرات فنية واغان وطنية.



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