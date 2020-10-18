وزير الإعلام يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي لبحث سبل التعاون

استقبل اليوم أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر لبحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.





ورحب أسامة هيكل بالسفير مؤكداً عمق العلاقات بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وقدم له التهنئة لتوليه مهام عمله وتقديم أوراق اعتماده الشهر الماضي كسفير للاتحاد الأوروبي لدى مصر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.





كما أعرب كريستيان برجر عن سعادته بزيارته الأولى لوزارة الدولة للإعلام، مؤكدًا أهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام بنشر الوعي لدى المواطنين وتقديم المعلومات الدقيقة عن كافة الأحداث الجارية وجهود التنمية والتعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات.





وخلال اللقاء تم استعراض أهم المبادرات لدى وزارة الدولة للإعلام ووفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والمجالات التي يمكن أن يتم التعاون فيها خلال الفترة المقبلة.



