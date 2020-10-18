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اقتصاد

بورصة الكويت تستهل تعاملات الأسبوع على تراجع

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:30 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
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قسم الاقتصاد
استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الأحد 18 أكتوبر 2020، على انخفاض مؤشر السوق العام 4ر49 نقطة ليبلغ مستوى 82ر5685 نقطة بنسبة هبوط بلغت 86ر0 %.

ويحسب بورصة الكويت فقد جرى تداول كمية أسهم بلغت 5ر333 مليون سهم تمت عبر 12182 صفقة نقدية بقيمة بلغت 50 مليون دينار كويتي .

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وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر22 نقطة ليبلغ مستوى 14ر4435 نقطة بنسبة هبوط بلغت 51ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 2ر252 مليون سهم تمت عبر 6082 صفقة نقدية بقيمة 5ر11 مليون دينار .

كما انخفض مؤشر السوق الأول 5ر62 نقطة ليبلغ مستوى 93ر6314 نقطة بنسبة هبوط بلغت 98ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر81 مليون سهم تمت عبر 6100 صفقة بقيمة 4ر38 مليون دينار .
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