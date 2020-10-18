بورصة الكويت تستهل تعاملات الأسبوع على تراجع

استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الأحد 18 أكتوبر 2020، على انخفاض مؤشر السوق العام 4ر49 نقطة ليبلغ مستوى 82ر5685 نقطة بنسبة هبوط بلغت 86ر0 %.





ويحسب بورصة الكويت فقد جرى تداول كمية أسهم بلغت 5ر333 مليون سهم تمت عبر 12182 صفقة نقدية بقيمة بلغت 50 مليون دينار كويتي .





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وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر22 نقطة ليبلغ مستوى 14ر4435 نقطة بنسبة هبوط بلغت 51ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 2ر252 مليون سهم تمت عبر 6082 صفقة نقدية بقيمة 5ر11 مليون دينار .





كما انخفض مؤشر السوق الأول 5ر62 نقطة ليبلغ مستوى 93ر6314 نقطة بنسبة هبوط بلغت 98ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر81 مليون سهم تمت عبر 6100 صفقة بقيمة 4ر38 مليون دينار .