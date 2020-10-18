انطلاق سيارات توزيع لحوم الأضاحي إلى 3 محافظات

انطلقت اليوم الأحد سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف إلى محافظات : (الغربية - الشرقية - الدقهلية) بواقع (3) طن لكل محافظة. وذلك للأسبوع الحادي عشر على التوالي .





أكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور ، أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع ، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم .





وشددت على عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع .