AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

انطلاق سيارات توزيع لحوم الأضاحي إلى 3 محافظات

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 05:45 م
انطلاق سيارات توزيع
انطلاق سيارات توزيع لحوم الأضاحي إلى 3 محافظات
Advertisements
محمود ضاحي
انطلقت اليوم الأحد سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف إلى محافظات : (الغربية - الشرقية - الدقهلية) بواقع (3) طن لكل محافظة. وذلك للأسبوع الحادي عشر على التوالي .

أكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور ، أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع ، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم .

وشددت على عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع .
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انطلاق سيارات توزيع لحوم الأضاحي إلى 4 محافظات

4 مديريات أوقاف بالمحافظات تستقبل سيارات لحوم الأضاحي

الأوقاف توزع 7 أطنان من لحوم الأضاحى في 4 محافظات

مديريات أوقاف 4 محافظات تستقبل سيارات لحوم الأضاحي

انطلاق سيارات توزيع لحوم الأضاحي إلى الشرقية وأسيوط وسوهاج وقنا

الأوقاف: انطلاق سيارات توزيع لحوم الأضاحي إلى 5 محافظات "فيديو وصور"

ترشيحاتنا

تأييد حبس المطرب إيساف 6 أشهر بتهمة التعدي على أستاذ جامعي وشرطي سابق

بعد طرحها أرخص سيارة في مصر سوزوكي تستعد لطرح سياز 2021 suzuki ciaz .. صور

بعد تخلي الأهلي عنه .. الزمالك يقترب من حسم صفقة محمد عبدالمنعم

مراسلة CNN تهاجم ترامب لفضحه علاقتها الجنسية مع السفير البريطاني

بالأسود المطرز .. مي سليم تبرز جمال أنوثتها بجلسة تصوير جديدة

العميد يحدد أولى صفقات الاتحاد السكندري لتدعيم الفريق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت أحمر.. إليسا تخطف الأنظار بإطلالة جريئة على الدراجة.. شاهد

سعر ومواصفات شانجي changhe m50 موديل 2021 في مصر .. صور

التفاصيل الكاملة لزيارة الوفد الأمريكي الإسرائيلي إلى البحرين .. صور