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أخبار العالم

تنظيم داعش الإرهابي يدعو لاستهداف السعودية ويحرض ضد الجيش المصري

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:38 م
داعش يدعو لاستهداف
داعش يدعو لاستهداف السعودية ويحرض ضد الجيش المصري
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قسم الخارجي
دعا تنظيم داعش الإرهابي إلى ضرب اقتصاد المملكة العربية السعودية واستهداف الرعايا الأجانب ومصالحهم في المملكة.

وطالب أبو حمزة القرشي المتحدث باسم التنظيم الإرهابي في تسجيل جديد بثته مؤسسة "الفرقان" الذراع الإعلامي لداعش، أنصاره بضرب وحرق أنابيب الوقود والمصانع والمنشآت في السعودية.

وقال القرشي في رسالة للإرهابيين بنيجيريا ومالي والكونغو وبوركينا فاسو وغيرها من الدول الإفريقية، إن عليهم ضرب الأجانب هناك ومن وصفهم بـ"الصليبيين" والحكومات العميلة.

كما حرض في رسالته المسجلة التنظيم الإرهاب على شن هجمات ضد الجيش المصري في سيناء.

ووجه القرشي رسائل لأعضاء التنظيم الإرهابي في اليمن والعراق وسوريا، داعيا إياهم لمواصلة مسيرة الإرهاب والقتل.

ويواجه تنظيم داعش الإرهابي خسائر فادحة بعد أن خسر كثير من معاقله في سوريا والعراق وليبيا، فيما كانت الضربة الكبرى العام الماضي بعد مقتل أبو بكر البغدادي قائد التنظيم في غارة أمريكية.
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