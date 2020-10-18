إحالة طبيب الحميات المتحرش في بني مزار للجنايات

أحال المستشار أسامة ربيع، رئيس نيابة مركز بني مزار، طبيب الحميات المتحرش بمريضة للمحاكمة أمام محكمة جنايات المنيا.

كانت محكمة جنح بني مزار شمال محافظة المنيا، رفضت استئناف النيابة العامة بإخلاء سبيل طبيب الحميات المتحرش بمريضة، وأمرت باستمرار حبسه 15 يومًا على ذمة القضية.





ترجع أحداث الواقعة لتلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من سيدة في منتصف العقد الرابع من عمرها؛ تفيد بتعرضها للتحرش ومحاولة اغتصابها علي يد طبيب حميات يدعي ( ع.ف ) أثناء توقيع الكشف عليها.





وأضافت أنها فوجئت به بالاقتراب منها والتحرش بها محاولا اغتصابها، إلا أنها صرخت وطلبت الاستغاثة وتمكنت من إنقاذ نفسها، وذهبت إلى مركز شرطة بني مزار، وحررت محضر ضد الطبيب المتحرش.





وعلى الفور تمكن الرائد بلال الجنايني، رئيس مباحث المركز، وبتوجيهات العميد شريف كرم، رئيس مباحث المديرية، والعقيد حاتم ربيع، رئيس فرع البحث الجنائي شمال، من ضبط الطبيب المتحرش.





وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق والتي أحالت الواقعة لمحكمة الجنايات.



