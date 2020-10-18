أحمد موسى: محدش يزعل بيبو ده العيبة مبتطلعش منه

علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز النادي الأهلي على فريق الوداد المغربي بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي جمعتهما مساء السبت في المغرب في نصف نهائي أبطال أفريقيا.





وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأهلي لعب مباراة بالأمس وكأنه يلعب في القاهرة، مردفا «الأهلي كان ما شاء الله والمدرب الجديد عامل شغل عالي».





ووجه موسى التحية لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قائلا: “إنسان متواضع ولا يخرج منه العيبة والتاسعة على أيدك يا بيبو متسائلا : حد يزعل بيبو؟”.





وأردف:" الخطيب كان وشه حلو على الاهلي في المبارة والحمدلله بدل الهدف جبنا اتنين وان شاء الله التاسعة تيجي على أيد الخطيب".





وأكمل موسي:" موسيماني مدرب الفريق وكل اللاعببن كانوا على قدر المسئولية وحققوا نتيجة جيدة للغاية".





وأضاف موسى، يارب نقابل الزمالك في النهائي، مردفا: “أقسم بالله أتمنى من كل قلبي فوز الزمالك على الرجاء، لأننا بنشجع مصر والزمالك يمثل مصر، رغم أن بعض جماهير الزمالك كانوا لا يتمنون فوز الأهلي”.



