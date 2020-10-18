6 أطعمة تحافظ على صحة قلبك

تشير الدراسات الى أنه يمكنك الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية باتباع نظام غذائي جيد، وقدم healthsite أفضل الاطعمة لصحة جيدة للقلب وطرق الحفاظ عليها.

البرتقال لذيذ ، يروي العطش. مليء بالألياف وفيتامين ج والبوتاسيوم والعناصر الغذائية والبكتين ، يمكن أن يفعل العجائب لقلبك. علاوة على ذلك، سوف يساعد في امتصاص الكوليسترول الذي تتناوله ، وخفض ضغط الدم ، وطرد الصوديوم وتحييد البروتينات.

الملفوف من الأشياء الجيدة لقلبك بمغذياتها. نعدك بأن الأمر يستحق البحث عنه! يأتي اللون الأخضر المورق مع أحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة والألياف. كما أنها مليئة بالدهون والسعرات الحرارية الجيدة لذا يمكنك إضافتها إلى وجبتك بقدر ما تريد.

الثوم

الثوم هو طعام خارق من شأنه أن يفعل أشياء مذهلة لقلبك. إنه موجود في العديد من الوصفات ، وهو أمر جيد لأنه يخفض ضغط الدم ويخفض الترسبات الشريانية. كما أنه يقلل من إنزيمات انقباض الأوعية الدموية. يمكنك تناوله في شكل حبوب إذا كنت ترغب في جني الفوائد دون طعم.









شوكولاتة الشوكولاتة دائما فكرة جيدة سيقلل العلاج الحلو من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. يمكنه أيضًا تحسين ارتفاع ضغط الدم وضغط الدم. تأتي الشوكولاتة الداكنة مع الفلافنول ، وهو أمر جيد لتحسين مرونة الأوعية الدموية والتخلص من الأمراض المرتبطة بالقلب.







السردين السردين يأتي مع الكثير من العناصر الغذائية التي تعزز القلب! السمك البارد مليء بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي يمكن أن تخفض مستويات الدهون الثلاثية الضارة ، وتقليل الالتهاب ، وزيادة HDL والكوليسترول الجيد ، والوقاية من أمراض القلب.





عدس العدس من الاطعمة الرائعة يساعد اتباع نظام غذائي غني بالبقوليات على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية. يعد العدس مصدرًا كبيرًا للبوتاسيوم والمغنيسيوم والبروتين. هذا يعني أنه يمكنك توقع انخفاض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول وخطر تكوين البلاك.



