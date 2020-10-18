وزيرة الثقافة من ملتقى أولادنا: دعم ذوي القدرات الخاصة واجب تربوي واجتماعي

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حفل افتتاح الملتقى الدولي الرابع لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا ٢٠٢٠" والذي يأتي تحت شعار "وحشتونا" برئاسة سهير عبد القادر وبمشاركة ٣٦ دولة عربية وأجنبية ، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة والفنانين منهم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.





قالت عبد الدايم إن دعم ذوى القدرات الخاصة واجب تربوى واجتماعى ورسالة سامية لكل مهتم بالشأن الفنى والثقافى وذلك على خطى دمجهم فى المجتمع والحياة العامة بشكل طبيعى وإظهار طاقاتهم وقدراتهم ، وثمنت جهود رعاية المواهب الفنية والأدبية منهم مؤكدة أن أصحاب الهمم هم اكتشاف هذا العصر والعماد المكمل للمجتمع الهادف الى البناء والتنمية وأشارت الى حرص وزارة الثقافة على تقديم كافة أشكال الدعم لكل الأنشطة التي تقدم لذوي الهمم ، ووجهت التحية لسهير عبد القادر رئيسة الملتقى على جهدها الدءوب وإصرارها الجدير بالاحترام على إقامة فعاليات الدورة الرابعة من الملتقى في ظل التحديات الراهنة .





من جانبها وجهت سهير عبد القادر الشكر للأب الروحي للملتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاحتضانه ورعايته للملتقى منذ دورته الأولى كما وجهت الشكر للوزارات المشاركة في دعمه ورعايته ومنها وزارة الثقافة وقطاعاتها، كما قدمت التحية للمشاركين من ذوي الهمم وأولياء أمورهم الذين تحملوا الكثير من المتاعب على المشاركة وإصرارهم على إقامة الملتقى واستمرارهم فى تنفيذ أنشطتهم الفنية من خلال ورش العمل الإبداعى، وقالت إن هذه الدورة تجسد العزيمة والتحدي الممزوج بالمحبة ، مضيفة بأنه للمرة الأولى في الملتقى يتم استخدام الأعمال الفنية والرسومات التى أنتجها الأولاد من ذوي الهمم ضمن الديكورات المستخدمة فى الحفل الذى أخرجه وليد عوني.





وخلال الحفل كرم َوزراء الثقافة والهجرة والتضامن عدد من المساهمين والمهتمين بمجال دعم ذوي الهمم وهم اسم الراحلة عزة العشماوى رئيس المركز القومي للطفولة والأمومة سابقا وتسلمها ابنها مصطفى مجاور ، الكاتب والمنتج هشام سليمان، الشاعر الغنائي أمير طعيمة والفنانة إلهام شاهين .





تضمن الحفل العديد من التابلوهات الفنية الموسيقية، منها إبداعات ثنائي العود الشهيرين غسان ودينا عبد الحميد، ومشاركة اثنين من أعضاء مؤسسة "أولادنا" وهم بلال على مع آلة " السمسمية" ومريم النجدي مع الكمان، حيث قدموا خلاله مقطوعة موسيقية للسلام الوطني من خلال المزج الفني بين آلات العود والكمان والسمسمية .



