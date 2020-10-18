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أخبار العالم

استطلاع: حزب نتنياهو يفقد قوته مع صعود اليمين

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:28 م
نتنياهو
نتنياهو
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على صالح
بينما تبدأ إسرائيل في تخفيف إغلاقها للمرة الثانية بسبب فيروس كورونا، يشهد حزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الليكود، خسارة ثلاثة مقاعد في الكنيست حسب استطلاع القناة 13 للتلفزيون السابق.

وحسب الاستطلاع، قال 48 في المائة من المشاركين إنه ينبغي الدعوة إلى انتخابات جديدة بدلًا من السماح للحكومة الحالية بمواصلة ولايتها. 
فيما قال 26 في المائة فقط إنهم يفضلون الحكومة الحالية على انتخابات جديدة، بينما أعرب 16 في المائة عن عدم تأكدهم.

وإذا تم إجراء انتخابات اليوم، فلا يزال من المتوقع أن يتقدم الليكود بـ 27 مقعدًا في كلا الاستطلاعين. 

وسيأتي اليمين في المرتبة الثانية ، حيث حصل على 24 % في استطلاع القناة 13، أي أكثر مرتين من الاستطلاع السابق، بينما فازت القائمة بـ 22 في استطلاع القناة 12، في الكنيست الحالية، تضم القائمة ستة مقاعد فقط.

وكلا الاستطلاعين يبرز أغلبية واضحة للكتلة اليمينية والأرثوذكسية المتطرفة. 

وتوقعت القناة 13 فوز الكتلة بـ 66 مقعدا ، مع منح 46 مقعدا لكتلة يسار الوسط. وأعطى استطلاع القناة 12 للكتلة اليمينية 55 مقعدا واليسار الوسطي 45 مقعدا.
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