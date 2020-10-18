AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول تعليق من الزمالك على حكم مباراة الرجاء في دوري أبطال إفريقيا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:35 م
الزمالك
الزمالك
Advertisements
عمرو ابوبكر
تحدث حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تقييمه لطاقم تحكيم مباراة الزمالك والرجاء والتي أقيمت بين الفريقين اليوم على ستاد المركب محمد الخامس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي حسمها الفريق الأبيض بهدف نظيف.

وقال حمادة أنور في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الفار قضى على بعض مشاكل التحكيم ولا يمكن الأعتراض رغم تعرضنا للظلم في بعض القرارت فى مباراة اليوم".

وتابع: "عدد من لاعبي نادي الزمالك حصلوا على إنذارات ولكنهم تغلبوا على ذلك ونجحوا في السيطرة على أحداث المباراة وتحقيق الفوز في كل الظروف".

وأوضح: "هناك لاعبين كانوا تحت ضغط كبير أمثال أحمد عيد وإسلام جابر ولكن تفوقوا على أنفسهم".

جدير بالذكر أن، الزمالك قطع مسافة كبيرة للوصول لنهائي دوري ابطال افريقيا هذه النسخة، وينتظر لقاء العودة لحسم الوصول. 
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حمادة أنور: الفوز على المقاولون العرب مهم بعد تخطي عقبة الأهلي.. فيديو

هاني زادة: الزمالك أعلى فنيا من الأهلي والرجاء والوداد.. ونعيش أجمل لحظات حياتنا

لن أعرض نفسي على الأهلي.. حمادة صدقي: راض عن مشواري كمدرب

حمادة صدقي: الغيابات أثرت على مسيرتي مع سموحة

ستاد القاهرة يقترب من استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا

تقرير مغربي يؤكد غياب أيوب الكعبي عن موقعة الأهلي

ترشيحاتنا

إنعاش المبيعات.. خصومات جديدة على أسعار byd f3 .. صور

الأرصاد: سقوط أمطار بغزارة قد تصل إلى السيول بهذه المناطق ..فيديو

جريئة وشقية.. رانيا يوسف فى 10 إطلالات مثيرة للجدل بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد

نادي الرجاء يتدخل لحل أزمة ثلاثي الزمالك الممنوعين من دخول ملعب محمد الخامس.. تفاصيل

أحمد شوبير بعد فوز الزمالك على الرجاء.. سيطرة مصرية في كازابلانكا

فكرة جهنمية.. صاحب مطعم يتحايل على كورونا بمطعم طائر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر لن تتوقعه في عمل الدجاج المقرمشة بطريقة كنتاكي

بمحرك V8.. تويوتا لاندكروزر 2022 toyota land cruiser تصدر في نسخة رياضية .. صور

صوت في الأذن يشير للإصابة بـ كورونا