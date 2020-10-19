إعدام 2395 كجم أغذية متنوعة و300 لتر عصائر وألبان فاسدة في الدقهلية

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية أمس، الأحد، تنفيذ حملات رقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، فقد تم المرور على 280 منشأة وتحرير 180 محضر جنح صحية لوجود مخالفات في هذه المنشآت.





وكان ذلك في إطار خطة المديرية وبناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتوجيهات الدكتور سعد مكي وكيل الوزارة الي فرق مراقبة الأغذية على مستوى المحافظة .





وأضافت المديرية، فى بيانها، أنه تمت التوصية بغلق 120 منشأة مخالفة وذلك لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص اشتراطات وعدم وجود ترخيص، كما تم خلال هذه الحملات إعدام 2395 كيلو أغذية متنوعة وكذلك 300 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية، كما تم إرسال 487 عينة تم أخذها وإرسالها إلي المعامل للفحص، وتم ضبط 8750 كيلو أغذية متنوعة.





كما شدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، مؤكدا استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.



