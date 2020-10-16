صحة الدقهلية تعلن خطة الوقاية الشاملة على المدارس قبل بدء العام الجديد

أكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له اليوم الجمعة أنه فى إطار توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية واستعدادا للعام الدراسى الجديد، فقد قامت الإدارة العامة للطب الوقائى بالتعاون مع إدارة السن المدرسى والإدارات المختلفة بوضع خطة وقائية شاملة لرفع الوعى الصحى والحد من انتشار الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد والتى قد تحدث بالمنشآت التعليمية.





وأضاف وكيل الوزارة أن خطة العمل تتم على عدة محاور وأهداف وهى المرور على المدارس للتأكد من جودة البيئة الصحية الداخلية والخارجية للمدارس وذلك لمنع انتشار الأمراض المعدية و رفع مستوى الوعى الصحى لدى التلاميذ والطلاب والتوعية بالأمراض المعدية وسبل منع انتشارها.



التأكد من توافر المطهرات والمعقمات بالمدارس وعمل بروتوكول تعاون بين الصحة والتربية والتعليم لضمان تعقيم ونظافة المدارس استقبالا للعام الدراسي الجديد والمرور على النظافة العامة ومتابعة الإجراءات المتخذه لتحقيق مستوى النظافة المطلوب وعدم تراكم القمامة وكذلك المرور على خزانات المياه والوقوف على مدى مطابقتها للشروط والمواصفات ودورية التطهير طبقا للمدد البينية للتطهير كما يتم اخذ عينات من مياه الشرب للوقف على مدى مطابقتها للمواصفات وقياس نسب الكلور بها ومتابعة النظافة العامة لدورات المياه.



وأشار إلى أن الخطة تشمل أيضا تفعيل دور الزائرات الصحيات والمراقبين الصحيين والرائدات الريفيات ونشر الرسائل الصحية والنشرات التحذيرية وعمل ندوات تثقيفية للتوعية بخطورة تناول المواد الغذائية من الباعة الجائلين والرقابة الكاملة على المنشآت التعليمية عن طريق مسؤولي السن المدرسى بكل إدارة صحية وطرق الاكتشاف المبكر للأمراض وطرق الإبلاغ الفورى والتنسيق بين مديرى المدارس وإدارة السن المدرسى بكل إدارة صحية و توصيل رسالة تثقيفية صحية فى طابور الصباح للطلاب للتوعية بالأمراض وكيفية تجنب نقل العدوى وطرق الوقاية منها والفحص الطبى الشامل للفئة المستهدفة من الطلبة.





وأوضح أن مديرية الصحة تقوم حاليا بتنفيذ هذه الخطة استعدادا للعام الدراسى الجديد مضيفا أنه أمر بتكوين فريق إتصال سريع بين مديرى المدارس والإدارة العامة للطب الوقائى لسرعة الإبلاغ والسيطرة على الحالات المرضية التى قد تحدث خلال فترات الدراسة.