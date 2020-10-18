أهم الأخبار.. السيسي يوجه بزيادة الجامعات الأهلية.. الزمالك يفوز على الرجاء المغربي.. والأرصاد: سقوط أمطار غزيرة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:





السيسي يوجه بزيادة الجامعات الأهلية لـ 15 على مستوى مصر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





السيسي يوجه بتطبيق الإجراءات الوقائية وتطهير وتعقيم المنشآت الجامعية لحماية الطلاب

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





السيسي يوجه بتقديم التسهيلات الخاصة بإجراءات التعاقد على وحدات "المجمعات الصناعية"

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





الزمالك يفوز على الرجاء بهدف بن شرقي .. وينتظر بطاقة التأهل في القاهرة

حقق الزمالك فوزا مستحقا علي الرجاء البيضاوي بهدف دون رد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب محمد الخامس فى دور نصف نهائي دوري أبطال افريقيا .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





أستون فيلا يواصل انطلاقته القوية بالفوز على ليستر في البريميرليج.. فيديو

فاز فريق أستون فيلا على نظيره ليستر سيتي بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





شاهد.. أسامة بن لادن على قيد الحياة.. ترامب يتحدى الجميع

عرضت قناة الغد تقريرًا مصورًا كشفت فيه عن تفاصيل مقتل أسامة بن لادن، الذي نفاه ترامب فى تغريدة له.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





اللي هيمسنا هيدفع التمن غالي .. أيمن نور يطالب وزير الداخلية التركي بتسليم 5 إعلاميين إخوان لمصر .. شاهد

قال الإعلامي محمد الباز إن الإرهابي الأجير أيمن نور توجه أمس إلى أنقرة وخلال وجوده في أنقرة التقى وزير الداخلية التركي، من أجل تقديم مذكرة إلى الرئاسة التركية يطالب فيها بترحيل 5 إعلاميين من اسطنبول.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





شاهد.. تعليق وزير التعليم على واقعة إقالة محافظ الدقهلية لمديرة مدرسة

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على واقعة إقالة محافظ الدقهلية لمديرة مدرسة بسبب عدم تطبيق الإجراءات قال:"نجري تحقيقا في الواقعة".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





الأرصاد: سقوط أمطار بغزارة قد تصل إلى السيول بهذه المناطق ..فيديو

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات التحليلية بهيئة الأرصاد، إن هيئة الأرصاد الجوية هي التي حذرت المواطنين بوجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





أوامر ملكية سعودية.. تعيين 150 عضوًا في مجلس الشورى لمدة 4 سنوات

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، أمر ملكيًا بتعيين 150 عضوًا في مجلس الشورى لمدة 4 سنوات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





أوامر ملكية سعودية.. تعيين الشيخ خالد بن عبد الله اللحيدان رئيسًا للمحكمة العليا

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، أمرًا ملكيًا بتعيين الشيخ خالد بن عبد الله اللحيدان رئيسا للمحكمة العليا بمرتبة وزير.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





أمر ملكي سعودي بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكي بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء، برئاسة الشيخ عبج العزيز آل شيخ مفتي المملكة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





أوامر ملكية سعودية.. تعيين الشيخ غيهب الغيهب مستشارا بالديوان الملكي

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، أمر ملكيًا بتعيين الشيخ غيهب الغيهب مستشارا بالديوان الملكي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





وزير التعليم : انتظروا قناة تعليمية جديدة لخدمة طلاب الثانوية العامة .. 15 نوفمبر

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قناة مدرستنا ، هي قناة تعليمية جديدة يتم بثها على "نايل سات" ، لطلاب الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الاعدادي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





التفاصيل الكاملة لزيارة الوفد الأمريكي الإسرائيلي إلى البحرين .. صور

وصل وفد أمريكي إسرائيلي مشترك إلى البحرين اليوم الأحد، حيث سيوقع مسؤولون عددًا من الاتفاقيات الثنائية بعد إعلان الشهر الماضي تطبيع العلاقات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





النيابة تحقق في إذاعة أخبار كاذبة حول الشروع في خطف فتاتين بمصر الجديدة والمرج

تباشر النيابة العامة التحقيقات في إذاعة أخبار كاذبة حول الشروع في خطف فتاتين بمصر الجديدة والمرج.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





تأييد حبس المطرب إيساف 6 أشهر بتهمة التعدي على أستاذ جامعي وشرطي سابق

أيدت محكمة جنح مستأنف العجوزة اليوم، الأحد، حبس المطرب إيساف، وشخص آخر 6 أشهر؛ لاتهامهما بالاعتداء بالضرب على أستاذ جامعي وشرطي سابق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





مرتضى منصور أمام المحكمة: أنا مش بعرف أشتم

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خلال مرافعته في جلسة طعنه على قرار اللجنة الأولمبية بعزله من رئاسة النادي: "أنا شريف وعايز آخد حقي والبلد هتجيب لي حقي، وأنا ماشتمتش ومش بعرف أشتم"، مضيفًا أنه لن يعتذر لقطر تحت أي ظرف.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





بعد طرحها أرخص سيارة في مصر سوزوكي تستعد لطرح سياز 2021 suzuki ciaz .. صور