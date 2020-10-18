شاهد.. أسامة بن لادن على قيد الحياة.. ترامب يتحدى الجميع

عرضت قناة الغد تقريرًا مصورًا كشفت فيه عن تفاصيل مقتل أسامة بن لادن، الذي نفاه ترامب فى تغريدة له.









وقال التقرير إن أسامة بن لادن حى أم ميت؟ سؤال لا يزال الشك لم يحسم الإجابة عنه.. فعلى مدار 9 سنوات هناك من شكك فى مقتل بن لادن رغم نعيه رسميًا من قبل تنظيم القاعدة وطالبان وهناك من أقر بموته.









وأضاف التقرير أن هناك أصحاب نظرية المؤامرة ذهبوا لأبعد من ذلك وأنه ليس من المعقول أن تتخلص الولايات المتحدة الأمريكية من رجل بوزن أسامة بن لادن تطارده منذ عقد من الزمان بهذه السهولة وبعد 9 سنوات من الغموض الرئيس الأمريكي ترامب يثير الجدل من جديد بتغريدة تزعم بأن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن لا يزال على قيد الحياة وأن من قتل فى الغارة عام 2011 كان مجرد بديل.









وتابع التقرير أن التغريدة التى أعاد ترامب نشرها تعود لحساب مرتبط بـ"Q A NON " وهو تشكيل غير معروف الهوية مؤيد لترامب يروج لنظريات المؤامرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.









الأمر أثار جدلًا واسعا فى الولايات المتحدة، وتعليقا على كلام ترامب روبرت أونيل عضو وحدة "سيل تيم 6" الفريق الذي قتل أسامة بن لادن رد فى تصريحات تليفزيونية ساخرا هل يعقل أننا قتلنا أسامة بن جونسون؟ الكثير من الأشخاص سيصدقون ترامب بشكل مباشر والأمر أكثر من مجرد خطر سياسي لا يمكن لشخص أن يغرد تغريدة مماثلة إذا كان لديه هذا العدد من المتابعين في موضوع بهذه الأهمية ترامب يعرف ما حصل حينها ويمكنه الاطلاع على معلومات وصور وكالات الاستخبارات.