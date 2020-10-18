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تعليم

لماذا بدأت قناة مدرستنا ببث حصص لطلاب المدارس العربي فقط؟ | وزير التعليم يجيب

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:56 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب المدارس لمشاهدة الدروس التعليمية عالية المستوى على قناة "مدرستنا".

وأكد وزير التربية والتعليم، في تصريحات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن قناة مدرستنا تغطي كل الحصص للمواد التي تضاف للمجموع للصفوف الدراسية من "الرابع الابتدائي" حتى "الثالث الإعدادي".

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وقال وزير التربية والتعليم "لقد بدأنا بتقديم الحصص "بالغة العربية" لأن الغالبية الكاسحة من الطلاب في مدارسنا الحكومية المجانية العربية يحتاجون هذه الحصص قبل غيرهم".

وأضاف وزير التربية والتعليم، "سوف نضيف حصص "العلوم والرياضيات باللغات الأجنبية" تباعا رغم قيود الجهد والتكلفة والزمن.

واستكمل وزير التربية والتعليم، تصريحاته، قائلا "سوف تنطلق قناة جديدة يوم ١٥ نوفمبر القادم، لتغطية حصص الصفوف من "الأول الابتدائي إلى الثالث الابتدائي"، مشيرا إلى أن هذه المجموعة من الطلاب تحضر في المدرسة معظم أيام الأسبوع، وبالتالي القنوات تمثل "خدمة مساعدة لهم وليست أساسية" كما هو الحال في الصفوف من ٤ ابتدائي إلى 3 إعدادي.

وأضاف وزير التربية والتعليم "سوف تنطلق قناة جديدة يوم ١٥ نوفمبر القادم لتغطية حصص الصفوف من "الأول الثانوي إلى الثالث الثانوي"، مشيرًا إلى أن هذه المجموعة من الطلاب تعتمد في المقام الأول على المصادر الرقمية الهائلة المتاحة لها مجانا عن طريق أجهزة التابلت، ولذلك فإن خدمة القنوات هنا هي "خدمة إضافية وليست محورية" .

وأخيرا ختم وزير التربية والتعليم، رسالته قائلا "خالص تمنياتي بالتوفيق والاستمتاع بكل مصادر التعلم مع تمنياتي بسنة آمنة صحيا لنا جميعا".

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