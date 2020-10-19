خالد عبد الغفار يكشف آليات بدء العام الدراسي بالجامعات.. ويؤكد: الميزانية المرصودة لعملية التعليم فى مصر كبيرة جدا

خالد عبدالغفار:

الجامعات التكنولوجية تستهدف الاهتمام بالتعليم التدريبي والفني

حجم المشروعات فى مجال التعليم العالي غير مسبوق

الجامعات الأهلية غير هادفة للربح









ناقش الدكتور خالد عبد الغفار العديد من القضايا والموضوعات المهمة خلال لقائه التليفزيوني على قناة إكسترا نيوز.





ونرصد لكم أبرز الموضوعات خلال التقرير الآتي:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه لدينا 11 مركزا بحثيا متطورة بشكل كبير وتم العمل على لوائح هذه المراكز وربطها بالبحث العلمي باحتياجات السوق.





وأضاف «عبد الغفار» خلال حواره الخاص فى برنامج "الحقيقة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن الجامعات الاهلية تختلف عن الجامعات الحكومية فى دفع المصروفات فقط، والمصروفات تعود من أجل تطوير هذه الجامعات.





وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك دعم من القيادة السياسية والمتابعة دائما على عملية تطوير التعليم فى مصر بصفة مستمرة، موضحا أن حجم المشروعات فى مجال التعليم العالي غير مسبوق ولا نستطيع مقارنة بأي فترة زمنية مسبقة فى تاريخ مصر.





وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن الجامعات الأهلية هي التي تكون بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة، مؤكدا أن هذه الجامعات غير هادفة للربح، ولكن ما يتم تحصيله من مصروفات داخل هذه الجامعات يعاد ضخه فى هذا المشروع.





وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التعليم التكنولوجي هو مسار جديد وخاص وتم التفكير فيه وعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عامين ونصف، وصدق على تشريعات جديدة تم بدأ العمل عليها، منوها بأن الفكرة بها هي الاهتمام بالتعليم التدريبي والمهني والتقني.





وأشار إلى أن الجامعات لديها وظيفتين حاليا تعليمية وعلاجية متمثلة فى المستشفيات الجامعية، موضحا أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وضع خطة للاستعداد للموجة الثانية لفيروس كورونا، منوها إلى أن هناك كوادر طبية مدربة على أعلى مستوى فى المستشفيات الجامعية، مؤكدا أن الجامعات لديها منظومة متكاملة للتعامل مع اي حالة مشتبه في إصابتها بكورونا.



