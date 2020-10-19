نقطة ضعف الرجاء.. تعليق إبراهيم سعيد على أداء بدر بانون أمام الزمالك

علق ابراهيم سعيد على أداء بدر بانون مدافع الرجاء المغربي امام نادي الزمالك في مباراة امس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وكتب ابراهيم سعيد عبر حسابه بموقع التواصل تويتر قائلا: "‏بدر بانوب بالطول ده مخدش ولا كره عرضية!! نقطه ضعف فريق الرجاء يجب استغلالها".





وحقق الزمالك فوزا مستحقا علي الرجاء البيضاوي بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب محمد الخامس فى دور نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.





وجاء هدف اشرف بن شرقي فى الدقيقة 18 ، عن طريق اشرف بن شرقي بعد عرضية رائعه من زيزو ليقفز علي اثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك .





وهنأ الاتحاد المصري لكرة القدم، نادي الزمالك ، بفوزه المستحق على نادي الرجاء المغربي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة الأبطال الأفريقية في المباراة التي أقيمت بينهما الليلة بالمغرب.





وكان عمرو الجنايني، رئيس الاتحاد المصري، أجرى اتصالا هاتفيا ببعثة الفريق نقل خلالها تحيات أعضاء الاتحاد للاعبين وجهازهم الفني على العرض المشرف الذي قدموه خلال المباراة والنتيجة المستحقة التي حققوها والتي تؤكد تفوق الكرة المصرية، متمنيا لهم دوام التوفيق وإسعاد الجماهير المصرية في مباراة العودة بالقاهرة، مكررا أمنياته الطيبة بأن يكون النهائي الأفريقي بالقاهرة مصريا خالصا بتأهل فريقي الأهلي والزمالك إليه ليكون عرسا للكرة المصرية والأفريقية.







