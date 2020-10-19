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مشوفتش كده في حياتي.. محافظ الدقهلية عن تعنيفه مديرة مدرسة: حولت فصل "كي جي" إلى مكتب.. فيديو

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 06:13 ص
أيمن مختار، محافظ
أيمن مختار، محافظ الدقهلية
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إسراء صبري
قال أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تعليقا على جولته المفاجئة على المدارس، إن بعض المسؤولين حاولوا توجيهه إلى مدارس بعينها، لكنه رفض واختار بنفسه.

وأوضح "مختار" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "التاسعة"، أن مدرسة عمر مكرم غير مؤهلة لاستقبال العام الدراسي الجديد، معقبا: أكتر حاجة ضايقتني في الجولة غير موضوع النظافة، هو أن المديرة قامت بتحويل فصل "كي جي" إلى مكتب.. أنا مشوفتش في حياتي حاجة كدا".

وأكمل: مديرة المدرسة أخلت بالقانون وقرار الوزارة بوضع فصول الكي جي في الدور الأرضي، معقبا: لما سألتها عن سبب تحويل الفصل إلى مكتب قالتلي مفيهوش نور.. قولتلها لو جبتي حد وشال الشباك كدا ونضفه هيبقى فيه نور".

وتابع: اليوم المحافظة كرمت مديرة مدرسة أخرى، بنقوم بمحاسبة المخطئ، مشددا على أن المحافظة تقدم الدعم والرعاية للمواطنين.
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