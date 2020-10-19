أسباب ارتفاع حرارة المحرك وكيفية علاجه

تعتبر مشلكة ارتفاع المحرك من الكوارث التي قد يتعرض لها السائقون في العالم.
وفي هذا التقرير يقدم موقع صدي البلد اهم النصائح العامة الي تتناول أصول التعامل والتصرف مع هذه المشكلة
- حاول تجنب القيادة في أوقات الظهر ، وركن السيارة في اماكن الظل
- يجب الانتباه إلى مياه الردياتير وتبديله كل 3 سنوات
- يجب تغطية الزجاج الامامي للسيارة لإبعاد السخونه عنها
- تغيير فلاتر المكيف كل عامين
- فحص مستوى زيت السيارة ومراقبة لونه ومدى لزوجته
أما من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى إرتفاع حرارتها:
1-إذا نقص سائل التبريد في الردياتير بسبب الحرارة العالية أو التسرب فهو يسبب ارتفاع حرارة السيارة
2- عند تعرض الردياتير إلى الإنسداد وذلك نتيجة إلى تراكم الأوساخ ، أو إستخدام المياه العادية في التبريد
3-تلف مروحة التبريد او حدوث مشكلة في التوصيلات الخاصة بها .
4- إذا حدث قطع سير مضخة الماء أو سير المروحة
5- تعطل الثيرموستات أو تلفه
6- نقص زيت المحرك
7-وجود خلل في نظام الإشغال مما يؤدي إلى مشاكل متعددة في المحرك
8- انسداد أو تلف انابيب في نظام العادم
9– تلف مضخة الماء أو وجود تسرب بها
- حاول تجنب القيادة في أوقات الظهر ، وركن السيارة في اماكن الظل
- يجب الانتباه إلى مياه الردياتير وتبديله كل 3 سنوات
- يجب تغطية الزجاج الامامي للسيارة لإبعاد السخونه عنها
- تغيير فلاتر المكيف كل عامين
- فحص مستوى زيت السيارة ومراقبة لونه ومدى لزوجته
أما من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى إرتفاع حرارتها:
1-إذا نقص سائل التبريد في الردياتير بسبب الحرارة العالية أو التسرب فهو يسبب ارتفاع حرارة السيارة
2- عند تعرض الردياتير إلى الإنسداد وذلك نتيجة إلى تراكم الأوساخ ، أو إستخدام المياه العادية في التبريد
3-تلف مروحة التبريد او حدوث مشكلة في التوصيلات الخاصة بها .
4- إذا حدث قطع سير مضخة الماء أو سير المروحة
5- تعطل الثيرموستات أو تلفه
6- نقص زيت المحرك
7-وجود خلل في نظام الإشغال مما يؤدي إلى مشاكل متعددة في المحرك
8- انسداد أو تلف انابيب في نظام العادم
9– تلف مضخة الماء أو وجود تسرب بها