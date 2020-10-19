أسباب ارتفاع حرارة المحرك وكيفية علاجه





وفي هذا التقرير يقدم موقع صدي البلد اهم النصائح العامة الي تتناول أصول التعامل والتصرف مع هذه المشكلة



- حاول تجنب القيادة في أوقات الظهر ، وركن السيارة في اماكن الظل

- يجب الانتباه إلى مياه الردياتير وتبديله كل 3 سنوات

- يجب تغطية الزجاج الامامي للسيارة لإبعاد السخونه عنها

- تغيير فلاتر المكيف كل عامين

- فحص مستوى زيت السيارة ومراقبة لونه ومدى لزوجته



أما من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى إرتفاع حرارتها:

1-إذا نقص سائل التبريد في الردياتير بسبب الحرارة العالية أو التسرب فهو يسبب ارتفاع حرارة السيارة

2- عند تعرض الردياتير إلى الإنسداد وذلك نتيجة إلى تراكم الأوساخ ، أو إستخدام المياه العادية في التبريد

3-تلف مروحة التبريد او حدوث مشكلة في التوصيلات الخاصة بها .

4- إذا حدث قطع سير مضخة الماء أو سير المروحة

5- تعطل الثيرموستات أو تلفه

6- نقص زيت المحرك

7-وجود خلل في نظام الإشغال مما يؤدي إلى مشاكل متعددة في المحرك

8- انسداد أو تلف انابيب في نظام العادم

9– تلف مضخة الماء أو وجود تسرب بها



تعتبر مشلكة ارتفاع المحرك من الكوارث التي قد يتعرض لها السائقون في العالم.