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الأرصاد تحذر: حالة عدم استقرار في الطقس بالبلاد تبدأ من الثلاثاء

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:10 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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هاجر إبراهيم
قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة تابعت حالة عدم استقرار الطقس التى تشهدها البلاد، مشيرا إلى أنه تم التنويه عنها فى النشرات اليومية.

وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" ، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الهيئة أصدرت بيانا بعد التأكد البارحة أن هناك حالة من عدم الإستقرار بالأحوال الجوية والتي ستبدأ يوم الثلاثاء القادم ومستمرة حتى يوم الأحد.

وتابع أنها ستكون أمطار متوسطة، لافتا إلى أن فرص سقوطها ستزيد تدريجيا مع نهاية الأسبوع، والتي ستصل بالفعل إلى مناطق القاهرة وشمال الصعيد، وأكثر غزارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى.

وأكد أن درجة الحرارة ستبدأ فى الإنخفاض تلك الأيام، متابعا أن القاهرة تسجل من 30 إلى 32 خلال تلك الأيام، واعتبارا من يوم الخميس حتى الأحد ستصل إلى 29.

وأشار إلى أن هناك شعورا من نسمات البرودة فى تلك الفترة خلال فترات الليل، كما نصح المواطنين بمتابعة الأرصاد الجوية تلك الفترة.

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