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محافظات

محافظ الفيوم يستقبل وزيرة التضامن لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الجديدة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:34 ص
صدى البلد
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نبيل أبو السعود
استقبل الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، على هامش زيارتها لمحافظة الفيوم، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وإيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتمتاعي بالفيوم. 

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن اللقاء تناول سبل التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي، ومحافظة الفيوم، في تنفيذ المبادرات القومية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف توفير سبل الحياة الكريمة لمحدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم أيضًا استعراض جهود مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة خلال الفترة الماضية.

كما قدم محافظ الفيوم درعًا تذكاريًا لوزيرة التضامن الاجتماعي تقديرًا لجهودها في دعم المحافظة خلال الفترة الماضية.

ولفت "التوني" إلى أن زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي لمحافظة الفيوم تشمل تفقد مبنى مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم بعد تطويره ورفع كفاءته، وافتتاح مركز علاج الادمان بجامعة الفيوم، وكذا افتتاح مدرسة روتاري مصر النموذجية بمنطقة دمو، ثم زيارة لمركز يوسف الصديق لافتتاح عدد من المنازل للأسر المتضررة من السيول بقرية الصعايدة، يعقبها تفقد مصنع السجاد اليدوي بقرية دار السلام وتفقد منزلين من منازل القرية.
محافظ الفيوم يستقبل وزيرة التضامن لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الجديدة
محافظ الفيوم يستقبل وزيرة التضامن لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الجديدة
محافظ الفيوم يستقبل وزيرة التضامن لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الجديدة
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