الأطباء يكشفون السبب.. إصابة فتاة بسرطان الرئة رغم أنها لا تدخن





وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الشابة البالغة من العمر 36 وهي أم لطفلين، تم تشخيص حالتها بأنها مصابة بسرطان الرئة في حالة متأخرة دون أي إشارات مسبقة أو علامات ظهرت عليها.







وحسب التقرير الطبي الخاص بالشابة، فإن رئتيها مصابة بورم كبير يشبه الأورام التي تصيب الأشخاص الذين يدخنون السجائر والمخدرات بشراهة ولكن الصدمة الحقيقية التي صدمت بها الأطباء أن الشابة لم تدخن طيلة حياتها.





استنتج الأطباء أن الشابة قد تكون مصابة بسرطان الرئة بسبب مخالطتها لمدخنين واستنشاقها دخان السجائر الذي تسبب في الإضرار بصحتها وصولا للإصابة بالسرطان.





جدير بالذكر أن السيدة روت للأطباء روتين يومها فقد كان أكثر من ممتاز، فقد كانت تتناول طعاما صحيا ونادرا ما تتناول وجبات جاهزة، وتمارس الرياضة باستمرار وتخرج يوميا لاستنشاق الهواء النظيف صباحا، ولكن كل التدابير السابقة لم تمنع الإصابة.

أصيبت شابة بالغة من العمر 36 عاما، بسرطان الرئة من المرحلة الرابعة مما آثار حيرة الأطباء الذين اكتشفوا إصابتها في حالة متأخرة بالرغم من أنها لم تدخن سيجارة واحدة طيلة حياتها.